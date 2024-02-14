法國：歐洲需要北約以外第二份「生命保險」
法國外交部長塞茹爾內(Stephane Sejourne) 說，歐洲須在維護北約的同時加強自身安全建設，以擁有北約以外的第二份「生命保險』」。
塞茹爾內周一（2月12日）在巴黎以西的拉塞勒聖克盧堡，會晤德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock) 與波蘭外長西科爾斯基(Radoslaw Sikorski)。他在會後的聯合記者會上說：「是的，我們需要第二份生命保險，這不是要取代或對抗北約，而是作為對北約的補充。」
塞茹爾內是針對美國前總統特朗普日前在競選集會上稱，要「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國的言論表態。特朗普的話遭北約和美國盟友抨擊，也再次令外界質疑美國對北約集體防禦條款的承諾。
特朗普在美國共和黨總統候選人提名戰中領跑。他的前國安顧問博爾頓認為，若特朗普重返白宮，他可能會讓美國退出北約。
歐洲需加強國防工業 建立自身防禦力量
塞茹爾內強調，歐洲有必要在參與北約的基礎上建立自己的國防工業，並在歐洲國防工業框架內購買歐洲產品，為潛在衝突做好準備。
貝爾伯克也指出：「我們必須照顧烏克蘭人的安全，這意味着照顧我們自己的安全。是的，我認為我們需要一個國防和安全聯盟，聯合採購軍備與彙集我們的力量。」
美國對烏克蘭的援助力度正減弱。波蘭、法國和德國認為，歐洲必須在防禦方面團結一致，並加大對烏克蘭的支持。
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）周一訪問巴黎和柏林，討論加強歐洲安全合作。圖斯克與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後說，波蘭準備與法國站在一起，為整個歐洲的安全而戰。他指出，面對日益嚴峻的安全風險，歐洲、北約和美國之間的夥伴關係無可取代。
馬克龍再度呼籲加強歐洲國防工業，讓歐洲成為與北約相輔相成的安全和防禦力量。
圖斯克當天稍晚會晤德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）後，對波蘭與德國「表明準備在歐洲防務方面合作」表示歡迎。這顯然是對特朗普爭議言論的回應。
朔爾茨則直接批評特朗普的說法不負責任與危險。他說：「這只符合俄羅斯的利益。任何人都不應該拿歐洲的安全來開玩笑或做交易。」
面對多方譴責，特朗普態度強硬。他周一在自己的社媒平台Truth Social發文稱：「我讓北約變得強大……當我告訴未公平承擔軍費的20個北約成員國它們必須付錢，否則就得不到美軍保護時，資金便滾滾而來。」