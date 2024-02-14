法國：歐洲需要北約以外第二份「生命保險」

法國外交部長塞茹爾內(Stephane Sejourne) 說，歐洲須在維護北約的同時加強自身安全建設，以擁有北約以外的第二份「生命保險』」。



塞茹爾內周一（2月12日）在巴黎以西的拉塞勒聖克盧堡，會晤德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock) 與波蘭外長西科爾斯基(Radoslaw Sikorski)。他在會後的聯合記者會上說：「是的，我們需要第二份生命保險，這不是要取代或對抗北約，而是作為對北約的補充。」

塞茹爾內是針對美國前總統特朗普日前在競選集會上稱，要「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國的言論表態。特朗普的話遭北約和美國盟友抨擊，也再次令外界質疑美國對北約集體防禦條款的承諾。

特朗普在美國共和黨總統候選人提名戰中領跑。他的前國安顧問博爾頓認為，若特朗普重返白宮，他可能會讓美國退出北約。

德國外交部長貝爾伯克、法國外交和歐洲事務部長塞茹爾納和波蘭外長·西科爾斯基在法國巴黎附近的拉塞爾聖克勞城堡舉行三角會談後見記者。（Reuters）

歐洲需加強國防工業 建立自身防禦力量

塞茹爾內強調，歐洲有必要在參與北約的基礎上建立自己的國防工業，並在歐洲國防工業框架內購買歐洲產品，為潛在衝突做好準備。

貝爾伯克也指出：「我們必須照顧烏克蘭人的安全，這意味着照顧我們自己的安全。是的，我認為我們需要一個國防和安全聯盟，聯合採購軍備與彙集我們的力量。」

美國對烏克蘭的援助力度正減弱。波蘭、法國和德國認為，歐洲必須在防禦方面團結一致，並加大對烏克蘭的支持。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）周一訪問巴黎和柏林，討論加強歐洲安全合作。圖斯克與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後說，波蘭準備與法國站在一起，為整個歐洲的安全而戰。他指出，面對日益嚴峻的安全風險，歐洲、北約和美國之間的夥伴關係無可取代。

美國前總統特朗普日前稱會「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國，言論在華府與歐洲引起嘩然。(REUTERS)

馬克龍再度呼籲加強歐洲國防工業，讓歐洲成為與北約相輔相成的安全和防禦力量。

圖斯克當天稍晚會晤德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）後，對波蘭與德國「表明準備在歐洲防務方面合作」表示歡迎。這顯然是對特朗普爭議言論的回應。

朔爾茨則直接批評特朗普的說法不負責任與危險。他說：「這只符合俄羅斯的利益。任何人都不應該拿歐洲的安全來開玩笑或做交易。」

面對多方譴責，特朗普態度強硬。他周一在自己的社媒平台Truth Social發文稱：「我讓北約變得強大……當我告訴未公平承擔軍費的20個北約成員國它們必須付錢，否則就得不到美軍保護時，資金便滾滾而來。」