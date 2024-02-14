印尼大選結束　非官方結果初步顯示普拉博沃領先

印尼2月14日舉行的總統大選結束，當局開始點票工作。根據非官方的點票結果顯示，在全國票站抽樣調查中，在40.7%已點算的選票，防長普拉博沃（Prabowo Subianto）獲得六成選票，大幅領先其餘兩名對手。



路透社報道，獨立民意調查機構Kompas指，阿尼斯（Anies Baswedan）及甘查爾（Ganjar Pranowo）的得票率分別為22.4%及17.6%。

現年72歲的普拉博沃出生於印尼最有權勢的家庭之一，其祖父馬戈諾（Margono Djojohadikusumo）是印尼國家銀行（BNI）創辦人；父親蘇米托（Sumitro Djojohadikusumo）是著名經濟學家和政治家，曾在前總統蘇卡諾（Sukarno）和蘇哈托（Suharto）領導下擔任部長職位，他的母親則是家庭主婦，曾在荷蘭學習護理專業。

普拉博沃本人則是軍人出身，43歲時受拔擢為三星將領，曾擔任印尼陸軍精銳特種部隊司令，掌握軍權，參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動及1998年追求民主化、反蘇哈托的學生運動，留下人權污點。

軍人出身的普拉博沃，曾參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動及1998年追求民主化、反蘇哈托的學生運動，留下人權污點。(Reuters)

普拉博沃還曾因涉嫌綁架和拷打反蘇哈托分子而被革除軍職，並遠赴約旦經商。美國自2000年起將普拉博沃列入禁止訪問美國的黑名單，直到2019年才解禁。

2008年，普拉博沃與盟友共創大印尼行動黨（Gerindra），現在擔任黨主席。他曾於2014年和2019年競選總統，惟均敗給對手兼現任總統佐科維多多（Joko Widodo），後獲對方邀請擔任國防部長至今。

這次是他第3次角逐總統大位，其副手是佐科維多多長子吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）。在各項民調中，普拉博沃持續以四成以上的支持度遙遙領先。