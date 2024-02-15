美國大選2024︱誤把佩洛西當黑利　特朗普為口誤辯護：我刻意搞亂

美國11月舉行總統大選，兩大主要參選人現任總統拜登（Joe Biden）及前總統特朗普（Donald Trump）年事已高，在演說出現口誤時，屢遭質疑能否勝任總統。特朗普2月14日為自己辯護，指之前是刻意搞亂人名。



特朗普1月20日在新罕布什爾州拉票時，談及2021年國會騷亂，指當時由黨內競爭對手、前南卡羅來納州長黑利（Nikki Haley）主管保安，似乎是誤把時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）說成黑利。他言談間亦指前總統奧巴馬（Barack Obama）仍然在任。

特朗普14日在南卡州出席造勢活動時辯稱，「當我『刻意地插入』人名時，他們說我不認識佩洛西和妮基（即黑利）。」他說自己「是個出色演說家」，稱奧巴馬為現任總統屬諷刺性質，並非失言。

美國總統拜登（Joe Biden）2024年2月6日在白宮出席「黑人歷史月」（Black History Month）活動。（Reuters）

黑利當時批評現年77歲的特朗普將她誤指為別人，更稱「我們不能有另一個讓人需要質疑心智狀態是否健全的人」，除了特朗普外，顯然亦暗指拜登。81歲的拜登常被對手質疑年紀過大，心智、精神狀況欠佳。

美國司法部特別檢察官8日就拜登牽涉「文件門」一案發表調查報告，宣布不起訴拜登，但形容對方是「記性不佳的老人」、記憶力「明顯有限」。拜登同日強調自己記憶正常，但同場談及以巴局勢時，將埃及總統誤稱為墨西哥總統。