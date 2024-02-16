慕尼黑安全會議登場：賀錦麗背負「安撫盟友」任務　德烏簽協議

第60屆慕尼黑安全會議2月16日在德國慕尼黑開幕。綜合外媒16日報道，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會趁這次會議試圖說服盟友，強調美國對烏克蘭和北約的承諾仍然堅定。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也會在會議期間爭取外界更多支援，德國與烏克蘭簽署安全保障協議。



180多位政府官員、國防軍事人員以及安全專家等參加這次慕尼黑安全會議，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會在會議開幕時致辭。

《華盛頓郵報》16日刊文指，美國政治的不確定性正籠罩慕尼黑安全會議，出席會議的賀錦麗（Kamala Harris）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）都會試圖說服歐洲盟友，重申美國對烏克蘭與北約的承諾仍然堅定，但文章也談到「他們似乎對未來幾個月都無法作出任何承諾，更不用說未來幾年了。」

文章指出，美國國內圍繞援助烏克蘭資金的爭拗，再加上前總統特朗普（Donald Trump）針對歐洲盟友的爭議言論，都震驚歐洲，引發是否可以依靠美國、若不能依靠要怎麼做的疑問。

賀錦麗（右）2024年2月15日抵達德國，獲巴伐利亞州領導人Markus Soeder（左）接待（Reuters）

有份出席會議的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），也會趁機爭取外界對烏克蘭的更多支持，據烏克蘭總統辦公室16日公布，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）簽署《烏克蘭與德國關於安全領域合作和長期支持的協議》。

聲明指文件是在烏克蘭和七國集團（G7）成員於2023年7月12日在維爾紐斯通過的聯合聲明框架內達成，這一雙邊協議自簽署之日起有效期十年，明確規定德國向烏克蘭提供的安全保障，尤其是確定包括軍事、政治、金融和人道主義在內的雙邊安全合作優先領域。