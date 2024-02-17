王毅：保護主義衝擊世界經濟　集團政治重創國際體系

中國外長王毅2月17日在德國出席慕尼黑安全會議，並在「中國專場」發表題為《堅定做動盪世界中的穩定力量》的主旨講話，他指回顧2023年，世界充滿動盪不安，保護主義、泛安全化衝擊世界經濟，單邊主義、集團政治重創國際體系。



中國外長王毅2月17日在德國出席慕尼黑安全會議，並發表講話（影片截圖）

中國外交部表示，王毅在演講指各國應尋求共贏，避免多輸，團結合作、同舟共濟，為世界注入更多確定性，為人類創造更美好未來。

王毅說回顧2023年，世界充滿動盪不安，人類面臨多重挑戰，保護主義、泛安全化衝擊世界經濟，單邊主義、集團政治重創國際體系。

他談到烏克蘭危機延宕加劇，中東衝突硝煙再起，人工智能、氣候變化、太空極地等新的挑戰接踵而來，他稱不論國際風雲如何變幻，中國作為負責任大國，將始終保持大政方針的連續性和穩定性，堅定做動盪世界中的穩定力量。

他談到四點，一是做推動大國合作的穩定力量。他指國際形勢愈動盪，大國愈要加強協調；風險挑戰愈突出，大國愈要增進合作，中方將本着對歷史、對人民、對世界負責任的態度，與美方共同落實兩國元首共識，推動中美關係沿着相互尊重、和平共處、合作共贏的正軌前進。

他又指俄羅斯是中國的最大鄰國，穩定發展中俄關系有利促進亞太和全球戰略穩定，也為新型大國關係作出了有益探索，中歐作為兩大文明，應堅持夥伴關係定位，共同為應對亂局注入正能量，為共克時艱提供新方向。

二是做應對熱點問題的穩定力量。他稱中方踐行全球安全倡議，努力探索中國特色的熱點問題解決之道，堅持不干涉內政，反對強加於人；堅持客觀公道，反對謀取私利；堅持政治解決，反對使用武力；堅持標本兼治，反對短視片面。

他稱針對巴勒斯坦與以色列衝突升級，中國堅定站在公平正義一邊，為停火止暴奔走，為保護平民盡力，面對烏克蘭危機，中國堅持為止戰凝聚共識，為和談鋪路搭橋，對於中國周邊存在的爭端，中國堅持協商管控分歧，對話解決爭議，維護地區和平穩定。

三是做加強全球治理的穩定力量。他稱中方支持聯合國的權威和核心地位，支持安理會在和平與安全問題上發揮首要作用。中方加強「全球南方」團結合作，提升發展中國家在全球事務中的代表性和發言權，助力全球治理架構更加均衡、更為有效。

他又指為世界提供更多公共產品，以合作為導向、以開放為原則、以平等為基礎，為應對全球挑戰做出中國貢獻。

四是做促進全球增長的穩定力量，他稱中國經濟始終充滿活力和韌性，長期向好的勢頭更趨明顯，2023年以5.2%增速貢獻全球三分之一的增長，未來將向世界釋放更大利好，中方集中精力實現中國式現代化，加快推進高質量發展，將為包括歐洲在內各國企業提供更為市場化、法治化、國際化營商環境。中方願同各方一道，推動全球化朝更加普惠包容的方向發展，讓更多國家、更多人民從中受益。

據中國外交部指，王毅在現場也回答了有關烏克蘭危機、台灣、涉疆、南海等的提問。