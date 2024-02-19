DAISO「大創」創辦人矢野博丈逝世　100日圓商店先驅者

DAISO（大創）公司2月19日表示，公司創辦人矢野博丈逝世，終年80歲。矢野博丈被指是100日圓商店的行業先驅者，他最初從事養殖漁業，但公司破產，他負債收場，至後來改為賣雜貨，統一以100日圓賣物，取得成功。



公司聲明提到，矢野博丈2月12日在廣島縣東廣島市因心臟衰竭去世。

從漁民到開100円店

綜合日本放送協會、彭博社報道，1943年出生的矢野博丈畢業於日本中央大學，輾轉下繼承了岳父的養殖漁業生意，但公司破產收場，他負債700萬日圓。

至1972年，矢野博丈創立後來名為大創產業的公司，透過貨車銷售日用品和雜貨，以 100日圓的統一價格銷售所有產品，其中一個原因是為節省在各商品貼價錢牌的時間。

這個策略使他取得成功，1987年開設100日圓商店「大創」，並在2001年於台灣開設首家海外商店，擴大連鎖店規模。DAISO至今在全球有逾5,700間分店，其中在日本有逾3,400間。

矢野博丈於2018年後辭去董事長職務，改到大學擔任特邀客座教授，專注於教育事業。

開店正值日本經濟泡沫爆破後

彭博社2017年曾指，矢野博丈開設第一家100日圓店的時候，正是日本經濟泡沫爆破後，消費文化大幅轉變的開始，並引述專家指「他的時機非常完美」。