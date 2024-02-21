美國再否決安理會要求加沙停火決議　中國：無異為繼續殺戮開綠燈

聯合國安理會2月20日就阿爾及利亞代表阿拉伯國家提出的要求在加沙地帶立即實現人道停火的決議草案進行表決，因美國獨家否決，決議草案未獲通過。中國常駐聯合國代表張軍表示，當前情勢下，在立即停火問題上仍消極迴避，無異於為繼續殺戮大開綠燈。



根據新華社，中國常駐聯合國代表張軍在表決中投下贊成票，並作解釋性發言闡述中方立場。張軍表示，中方對草案遭到美國否決表示強烈失望和不滿。阿爾及利亞代表阿拉伯國家提出的決議草案要求在加沙地帶立即實現停火、立即釋放全部被扣押人員、保障人道物資准入、反對強制轉移巴勒斯坦平民，這既是形勢的緊迫需要，也是基於人道最起碼的要求，理應得到安理會所有成員的支持。表決結果清楚說明，在加沙停火止戰問題上，不是安理會沒有壓倒性共識，而是美國行使否決扼殺了安理會共識。美國的否決釋放了錯誤訊號，把加沙局勢推到了更危險的境地。

2023年12月11日，中國常駐聯合國代表張軍隨聯合國安理會代表團，前往位於加沙及埃及交界的拉法口岸視察。（央視微博截圖）

張軍表示，美國聲稱安理會決議會干擾正在進行的外交努力，這種說法是完全站不住腳的。衝突外溢正在使整個中東地區動盪不安，更大範圍的戰爭風險正在上升。安理會必須盡快採取行動，阻止這場中東浩劫。對於加沙衝突中嚴重違反國際法和國際人道法的行為，安理會必須有力回應，維護國際法治的權威。安理會必須採取行動推動實現停火，這是安理會不容推辭的道德義務，是安理會必須承擔的法律責任，更是安理會履行《聯合國憲章》的政治要求。

張軍強調，否決不能掩蓋停火止戰的強烈呼聲，安理會維護正義、履行職責的腳步不會因此停頓。中國敦促以色列傾聽國際社會的呼聲，取消對加沙走廊南部城市拉法的攻擊計劃，停止對巴勒斯坦民眾的集體懲罰。中方期待有重要影響的國家少一些政治算計，真正秉持公正和負責任態度，為推動加沙停火做出正確選擇。中方呼籲國際社會匯聚一切外交努力，給加沙民眾活下去的機會，給整個中東地區人民擁有和平的機會，給伸張正義一個機會。

在20日的表決中，決議草案獲得包括中國在內13票贊成，英國投了棄權票。自2023年10月巴以新一輪大規模衝突爆發以來，以色列在加沙走廊的軍事行動已造成近3萬人喪生。國際社會形成要求在加沙走廊立即停火的壓倒性呼聲，但聯合國安理會要求停火的決議草案多次遭到美國的阻撓。這是美國繼2023年10月否決巴西提出的決議草案、12月否決阿聯酋提出的決議草案和俄羅斯提出的修正案後，第4次在加沙停火問題上行使否決權。