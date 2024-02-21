英國智庫：俄羅斯所用朝鮮導彈　16%零件來自歐洲

英國有智庫表示，從俄烏戰事中回收的朝鮮武器殘骸中，發現其中16%的零件來自歐洲，表示即使有國際制裁，仍然無法完全阻止半導體零組件在市場上流向朝鮮。



英國智庫衝突軍備研究（Conflict Armament Research，CAR）在2月20日發表報告，指在1月月從烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）回收的朝鮮導彈殘骸中的290個組件，發現有16%的組件與歐洲註冊的公司有關，9%與在亞州註冊的公司有關，剩下的才是朝鮮國內。

這些零組件包括導彈的導航系統，可追溯至總部位在美國、中國、德國、日本、荷蘭、新加坡、瑞士和台灣的26家公司。

圖為2024年月15日，朝鮮試射新型地對艦導彈。英國智庫報告，指朝鮮導彈內有來自歐洲的零件。（Reuters）

報告又指出，這些導彈是在2023年3月後才組裝，因此可確定是朝鮮為供應俄羅斯才製造的導彈。歐美指責朝鮮向俄羅斯提供武器用於烏克蘭戰事，俄羅斯一直予以否認。

報告未直接點名生產這些零組件的公司，因為沒有證據表明這些公司故意將這些零組件運往朝鮮。但報告同時指出，朝鮮導彈似乎由來自西方的組件推動，事件突顯美國及其盟友控制商業電子產品流向十分困難，特別是半導體組件，一旦進入全球供應鏈就難以追蹤。