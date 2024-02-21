韓國醫生與政府「拉鋸戰」開打　無懼拘捕威脅　促撤擴招新生計劃

韓國醫生集體辭職潮愈演愈烈，全國百所醫院已有逾8800人辭職。雖然警方19日已稱可能拘捕煽動進行集體行動醫生，但實習駐院醫生代表團體「企硬」。



截至2月20日晚，全國100間醫院已有8,816人請辭，當中7,813人離開崗位，連同已接獲復工令的715人，再有5,397人被下令復工。大韓實習駐院醫生協會發表聲明，要求政府撤回醫科生擴招計劃。

韓聯社21日報道，協會聲明譴責新政損害診療服務質素，質疑將醫學院擴生規模擴至2,000人不切實際，指政府拒絕提供科學依據，只為在國會選舉拉票，草率公布政策。

聲明指責政府濫權下令各醫院禁止受理醫生辭呈，並禁止大韓醫生協會發起、唆使醫生集體行動，要求政府撤回「壓迫實習駐院醫生的不當命令」，正式道歉。

圖韓國釜山大學醫院一角，攝於2024年2月21日。（Reuters）

韓國保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守（Park Min-soo）呼籲示威者將病人置於集體行動之上。他重申醫療專業人員的基本使命是保護人民的健康和生命，任何具有威脅性的集體行動都是不正當的。醫生們卻說，政府下令他們重返崗位的復工令是違憲的。

路透社21日引述當地媒體稱，很多醫院急診室現已人滿為患，首爾5家主要醫院取消三分之一到一半的、已排定進行的手術。