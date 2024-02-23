英國三叉戟潛射導彈如煙花「仙女棒」 甫發射「噗通」落水遭群嘲
英軍被揭1月底在美國佛羅里達州試射一杖搭載模擬核彈頭的「三叉戟2型」（Trident II）潛射導彈失敗後，遭中國、俄羅斯、土耳其媒體「群嘲」。
英國廣播公司（BBC）2月22日報道，消息20日曝光後，俄羅斯國營電視台「俄羅斯-1」頻道當天便在新聞時段報道稱，「除了皇家海軍的聲譽，無人受傷」。
該台的知名清談節目主持人斯卡別耶娃（Olga Skabeyeva）說，「前大不列顛——我們現在稱之為『小不列顛』——皇家海軍試圖展示力量，以失敗告終」。
《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）明星戰地記者科茨（Alexander Kots）在Telegram頻道稱，此事「再次突顯大不列顛終於失去『海浪統治者』的地位」。
新華社21日亦以《英國海軍搞砸試驗》為題報道此事。《環球時報》同日報道在標題大嘲事件「尷尬！」，更重提兩艘英軍航空母艦故障事件。
土耳其《晚報》（Aksam）在報道標題稱，《英國差點射死自己的大臣》，《國民報》（Milliyet）則說，「導彈試射大失敗，英國防相勉強逃過一死」。
英國《太陽報》20日引述消息人士稱，約長13米、重58噸的導彈離開核潛艇「先鋒」號（HMS Vanguard）後，因未能點燃一級推進火箭而墜海，落水位置距潛艇「僅數碼」，英國防相夏博思（Grant Shapps）當時亦在艦上。
英國防部向該報發聲明承認事件，以國家安全為由拒絕進一步透露詳情，但稱任務失敗源於測試過程中出現異常狀況，而這種失敗是「特定事件」。內文還稱這次測試「再次肯定英國核威懾力量的有效性」，並稱三叉戟是「世界上最可靠的武器系統」。
英國上次同類試射在2016年進行，也是失敗收場。當時在英國皇家海軍「復仇」號（HMS Vengeance）發射的一枚三叉戟導彈偏離航線，轉向美國而不是非洲西海岸的目標，最終自毀。
同款導彈上次試射成功，是在2012年10月。