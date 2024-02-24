美國多間大學被指偏向富家子弟招生　四校同意支付1.66億美元和解

美國四間大學同意支付總計1.66億美元，就指控它們在招生時偏向富裕學生的訴訟達成和解。



路透社報道，這宗訴訟總共涉及17間大學，在達特茅斯學院（Dartmouth College）、西北大學（NorthWest University）、萊斯大學（Rice University）和范德比爾特大學（Vanderbilt University，又名范德堡大學）達成和解協議後，針對大學經濟援助措施而發起的聯邦反壟斷訴訟的和解總額，已經達到2.84億美元。

2022年提起的這宗訴訟，指控美國17間著名學院和大學在招生時違反不考慮學生財務狀況的承諾，讓富有的學生享有優勢，違反美國反壟斷法。

代表數十萬名在讀和畢業大學生的律師，星期五（2月23日）晚向芝加哥聯邦法院提交的一份文件披露了最新的和解協議。

達特茅斯學院和萊斯大學同意各自支付3375萬美元的和解費，西北大學將支付4350萬美元，范德比爾特大學則將支付5500萬美元。

布朗大學（Brown University）、耶魯大學（Yale University）和哥倫比亞大學（Columbia University）早些時候已同意支付總計6200萬美元作為和解。

被起訴的大學包括已達成和解協議的大學均否認有不當行為。

西北大學、達特茅斯大學、范德比爾特大學和萊斯大學發表聲明說，與原告達成和解協議允許大學結束訴訟，專注於學術使命。

針對康奈爾大學（Cornell University）、賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）和佐治亞大學（University of Georgia）等另外七所大學的訴訟將持續進行。

根據法庭文件，提起訴訟的每名學生預計平均可獲得的和解費為750美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

