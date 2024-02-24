韓國生育率「跑輸大市」　當地企業推銀彈政策鼓勵員工生育

韓國生育率持續低迷，韓國一些企業於是推出生育獎勵計劃，希望有助於提高國家的低生育率。



韓國2023年平均每名婦女生育子女數在0.7左右，是全球生育率最低的國家之一。

據韓國媒體報道，韓國內衣品牌裳邦爾（Ssangbangwool）近日宣布將為懷孕員工提供獎金，生育三個孩子的員工可獲獎金高達1億韓圜（約58.8萬港元）。

在公司的生育獎勵計劃下，職員生第一胎可獲得3000萬韓圜，第二胎可得3000萬韓圜，第三胎則有4000萬韓圜。此外，公司也將為需要接受體外受精療程的職員提供高達300萬韓圜的資助。

韓國的生育率由1970年的4.5降至2020年的0.84（平均每名女性誕下0.84名子女），韓國銀行預測2045年或之前，韓國老人比率將超過日本，成為全球老齡化最嚴重的國家。（路透社）

本月初，韓國建築商富榮集團（Booyoung Group）則宣布為每名員工提供1億韓圜的生育現金獎勵，是韓企當中最高的。

富榮集團說，自2021年1月以來，公司已向70名生育一個或更多孩子的職員發放了總計70億韓圜的獎金。

韓國總統尹錫悅上周也指示官員提供稅收優惠和其他支持措施，以鼓勵企業推出生育獎勵計劃。

不過，有僱員表明，單是金錢本身無法改變員工是否生育的看法。育有一名七歲兒子的金女士說：「我不認為光靠金錢就能讓員工生小孩。他們不希望因為用完所有的育兒假感到內疚，而且也缺了能確保靈活工作時間安排的政策。」

本文獲《聯合早報》授權轉載



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