馬朝旭訪巴西會見韓國外長趙兌烈

韓國外交部2月24日消息，韓國外長趙兌烈出席二十國集團（G20）外長會期間，在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）與中國外交部副部長馬朝旭會面。



巴西在當地時間21日至22日舉行G20外長會，中國外交部副部長馬朝旭代替出訪歐洲的中國外交部長王毅出席。

趙兌烈和馬朝旭在會面中就韓中關係等雙方共同關心的話題交換意見。韓外交部稱，雙方一致認為發展韓中關係十分重要，無論兩國之間發生什麼問題，都應保持緊密溝通。

中國外交部副部長馬朝旭2024年2月20日在巴西里約熱內盧會見巴西外交部長維埃拉。（中國外交部）

中國外交部網站23日公布，馬朝旭表示，二十國集團應堅持推動國際經濟合作的初心使命，完善宏觀經濟政策合作機制，把發展問題作為優先議程，合作推進全球經濟治理改革。為應對全球性挑戰，二十國集團應堅持真正的多邊主義，支持聯合國及其安理會發揮關鍵作用。習近平主席提出全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，是中方處理國際熱點問題的根本遵循。當前加沙局勢極為嚴峻，地區和平穩定遭受嚴重衝擊，聯合國安理會必須履行《聯合國憲章》賦予的職責，儘快採取行動，推動停火止戰，緩解人道主義危機。中方呼籲召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，為實現中東地區長治久安做出努力。馬朝旭還就紅海局勢、烏克蘭危機等問題闡述了中方立場。

會議由2024年二十國集團輪值主席國巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）主持，各方就二十國集團在應對國際緊張局勢中的作用和全球治理改革等問題進行了深入討論。