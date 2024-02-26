王文濤抵阿布扎比　分晤世貿組織總幹事及新西蘭貿易部長

世貿組織第12屆「中國項目」圓桌會高層論壇2月25日在阿聯酋阿布扎比舉行，中國商務部部長王文濤出席開幕式並致詞，強調中方支持阿拉伯國家等發展中國家融入多邊貿易體制。



世貿組織第13屆部長級會議（MC13）26日在阿布扎比召開，王文濤25日亦分別與世貿組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、擔任會議主席的阿聯酋外貿國務部長宰尤迪（Thani bin Ahmed Al Zeyoudi），以及新西蘭貿易部長麥克雷（Todd McClay）會面。



為「中國項目」圓桌會高層論壇開幕式致詞

今次「中國項目」圓桌會高層論壇主題，圍繞「從阿拉伯視角看加入世貿組織和多邊貿易體制」。王文濤致詞時表示，中國始終支持包括阿拉伯國家在內的發展中國家融入多邊貿易體制，並堅持以自身發展惠及全世界。中國將繼續在多邊貿易體制框架內開展南南合作，進一步做實做好「中國項目」，提升多邊貿易體制的開放性、包容性、普惠性和平衡性，推動構建全球發展命運共同體。

期間，王文濤與伊維拉簽署新一期「中國項目」諒解備忘錄。「中國項目」是中國和世貿組織秘書處於2011年設立，旨在幫助發展中成員特別是最不發達國家更好融入多邊貿易體制。

2024年2月25日，商務部部長王文濤在阿聯酋阿布紮比出席世貿組織第13屆部長級會議期間，會見世貿組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。（中國商務部圖片）

中方支持恢復爭端解決機制正常運轉

王文濤同日與伊維拉會面時稱，中國代表團將落實好習近平主席重要講話精神，全面深入參與世貿組織改革，推動世貿組織在全球經濟治理中更好發揮作用。

他指出，中方支持恢復爭端解決機制正常運轉，制定農業談判工作計劃，回應最不發達國家，以及糧食凈進口的發展中國家訴求，推動達成漁業補貼第二階段協議。此外，中方支持將投資便利化協定納入世貿組織法律框架，維持電子傳輸暫免關稅，盡快結束電子商務談判，推動多邊貿易規則與時俱進。

2024年2月25日，商務部部長王文濤在阿聯酋阿布扎比出席世貿組織第13屆部長級會議期間，會見世貿組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。（中國商務部圖片）

願同新西蘭共同實施好自貿協定

王文濤與新西蘭貿易部長麥克雷會面時表示，在兩國領導人引領推動下，雙方經貿合作快速發展。今年是兩國建立全面戰略夥伴關係10周年。中方願同新方共同實施好自貿協定，繼續在加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》、《數字經濟夥伴關係協定》等進程中加強合作。

麥克雷表示，中國是新西蘭重要的經貿夥伴，雙方簽署自貿協定以來，雙邊貿易快速發展。新方期待與中方保持密切溝通，推進雙方在多雙邊和區域領域中的合作。