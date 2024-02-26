一言不合就用核彈！研究發現AI具侵略性　愛升級局勢

如果給予人工智能（AI）為國家作重大決策，AI會選擇和平還是戰爭？美國有大學研究發現，在使用各大語言模型（LLMs）進行模擬外交時候，AI經常出現難以預測行為，而且多展現侵略性，甚至以「發射核彈」作為答案。



美國康奈爾大學（Cornell University）1月7日發表報告，研究利用包括ChatGPT等各大語言模型，進行模擬外交和兵推實驗。研究人員向AI提供27種決策行動，包括維持和平、升級局勢，到決定使用核武。

研究發現AI經常出現難以預測的行為，而且多展現侵略性，即使是「和平開局」AI也會讓外交局勢升級。在所有情境中，Llama-2- 和 GPT-3.5最為暴力，而GPT-4-Base有33%機率會使用核武攻擊。

隨着AI廣泛使用，研究團隊呼籲，各國未來於國防、外交這類敏感領域使用AI作決策時，要特別謹慎留意。

2023年2月8日，在朝鮮平壤金日成廣場舉行的紀念朝鮮軍隊成立75週年的閱兵式，並展示2枚導彈。（Reuters）

白宮智庫蘭德（RAND）歐洲防務安全研究小組助理主任布萊克（James Black），表示「這是一項有用的學術研究」。布萊克表示，雖然目前AI已經開始進入軍事領域，但目前的軍事行動仍然是由人類主導。雖然未來的確有朝向AI自動化武器的研究，但大多政府都希望保持決策能力。