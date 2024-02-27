匈牙利國會表決通過　批准瑞典加入北約

匈牙利國會新會期2月26日展開，同日正式表決批准瑞典加入北約（NATO）。在此之前，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）所屬的執政黨青民盟（Fidesz）在此問題上拖延數月，令匈牙利成為北約31個成員國中，最後一個批准瑞典加入的國家。



瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）形容為歷史日子，稱瑞典已準備好在北約承擔責任。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）對匈牙利國會的批准表示歡迎，稱瑞典的加入將使北約更加強大和安全。



自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，於北歐作為中立國家的瑞典和鄰國芬蘭，放棄長年採取的「平衡外交」和「軍事不結盟」立場，同時申請加入北約。按照規程，北約必須在所有成員國同意下，才能吸納新成員。 芬蘭已去年4月正式加入聯盟。

北約官員表示，將努力迅速行動，期望在本周末之前正式確定瑞典成員資格，但不確定能否完成。