韓國醫生集體罷工一週　辭職者迫近1萬　護士將承擔部份工作

韓國實習和駐院醫生抗議政府要擴大醫學院招生的罷工行動進入第二個星期，韓國政府決定授予護士新的權力和法律保護以填補醫療空缺，並對一起病人在送院途中身亡事件展開調查。這一波示威自2月20日開始，迄今已一週。



綜合法法媒和韓聯社報道，韓國保健福祉部星期二（2月27日）說，對全國99家實習醫院進行檢查的結果顯示，這些醫院所屬實習駐院醫生共9909人提交辭職報告，佔總數的80.6%。缺勤醫生達8939人，佔72.7%。

為填補因實習和駐院醫生集體離崗導致的醫療空缺，當局決定對護士的業務範圍進行臨時調整，護士們從當天起承擔醫生部分工作的行為獲得法律保護。

福祉部當天發布調整護士工作範圍的「涉護士業務的試點項目計劃案」。全國實習醫院院長經與護士長協商，即日起可根據護士的熟練度和資格重新安排工作範圍，但睡眠麻醉、死亡診斷等最高法院判例不准護士行醫的業務不在協商範圍內。

圖為2024年2月21日，一名病人走在首爾世福蘭斯醫院的走廊。（Reuters）

另一方面，一名患者星期二因找不到接收的醫院而在救護車上心臟驟停去世，政府表明將就此事展開調查。

據《中央日報》報道，救護人員當時聯繫了七家不同的醫院，但「被告知沒有實習醫生」。

韓國衛生部長曹圭鴻說：「政府正在與相關機構一起對這宗死亡事件進行現場調查。」

韓國醫生罷工潮：圖為2024年2月21日，一名病人走在首爾世福蘭斯醫院的走廊。（Reuters）

截至前一天，醫界罷診受害者舉報中心累計收到278起舉報，其中51起為星期一（26日）的新增舉報。具體包括醫院推遲手術36起、推遲住院四起、取消診療預約六起和拒絕接診五起。

韓國總統尹錫悅星期二強調，面對醫生數量嚴重不足的情況，醫學院擴招2000人是必要措施，包含該措施在內的醫療改革不容談判或妥協。

就大批醫生辭職缺勤一事，尹錫悅直言，醫生正在拿民眾健康與生命安全當盾牌開展集體行動，沒有任何理由能為威脅人民生命安全的行為開脫。

政府已表明，如果辭職醫生能在2月29日之前返崗，政府將不會追究責任，並向各醫院發布了「維持診療命令」，禁止無正當理由中斷診療。而對於未在期限內返崗的醫生，政府將根據法律和原則採取至少３個月的吊銷醫生執照處分，並按照相關司法程序進行處理。

本文獲《聯合早報》授權轉載

