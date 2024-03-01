加沙平民經歷又一場惡夢　以色列「屠殺」行動何時了？

2月29日，加沙城（Gaza City）附近一個向民眾派發人道物資的場合爆發混亂，加沙衞生官員指控以軍開火，造成112人死亡、760人受傷，以軍則指民眾是因「推擠和踐踏」而受傷，同時承認部隊曾向一些人開槍，指對方行為曾「危及」以軍。



加沙形容這次致命事件是屠殺，加拿大則形容這是一場惡夢。

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）29日告訴記者：「就加沙地帶今天發生的事情來說，我必須說這是一場噩夢。我們需確保國際援助送至加沙地帶時，民眾能得到保護。」

事發於29日上午4時左右，有大約30輛載有人道主義援助物資的貨車抵達加沙城海岸，為當地社區的巴勒斯坦人運送食物。

巴勒斯坦傳媒引述來自醫護方面的消息人士指，以軍向群眾開槍，又有在加沙城的記者向英國廣播公司（BBC）指有以軍坦克向前來領取物資的民眾開火。

《以色列時報》則指，以方初步調查認為在數以百計的傷亡者中，因以軍開火而造成傷亡的人數約為10人，調查認為大多數傷亡是因踐踏或遭救援貨車撞擊而導致。

以色列政府發言人29日形容事件為悲劇，又指「在某個時候，貨車不堪負荷，貨車上的加沙平民司機駕車撞進人群」。

加沙官員則批評以軍開槍，形容事件是屠殺。