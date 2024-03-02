拜登政府調查中國汽車涉政治經濟考慮　專家：展現對華強硬機會

美國拜登（Joe Biden）政府2月29日宣告以國家安全為由對中國製造的聯網汽車展開調查，引發中方不滿。路透社3月1日刊文分析拜登此舉背後的政治與經濟考慮，談到美國汽車製造商正擔心來自中國電動車的競爭，又引述專家指，這次也是拜登展現對華強硬的機會。



文章指，拜登正尋求連任總統一職，另一方面，美國汽車製造商正表達與中國電動車競爭的憂慮，有汽車遊說團體更指可能會引發「滅絕事件」，即指危及美國車廠的存亡。

拜登在公布調查的聲明中，除了講述對國安問題的擔憂，也認同經濟方面的威脅，內容談到「我們將確保汽車工業的未來會由美國工人在美國創造。」

路透社指，政治與政策專家既認同來自間諜活動的中國威脅，但也把拜登此舉視為證明他對中國強硬的一個機會。

美國大選2024：圖為2024年3月1日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪德州布朗斯維爾市（Brownsville）。（Reuters）

美國國際戰略研究中心（CSIS）中國事務專家甘思德（Scott Kennedy）稱「這一聲明似乎既是為了平息對中國軟弱的指責，也是為找到應對這挑戰的解決方案。」

他認為調查屬合理，但也擔心這可能會刺激過度強調國安擔憂的保護主義。他又警告稱，此舉可能會影響全球供應鏈並損害美國生產。

中國外交部3月1日批評美方的調查決定，外交部發言人毛寧指，中國汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂的不公平做法，而是在激烈市場競爭中形成的技術創新和過硬品質。

她稱美方把經貿問題政治化的做法只會阻礙美國汽車產業的發展，中方敦促美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中國企業，切實維護開放、公平、非歧視的營商環境。

拜登之前在2月29日表示，中國將以包括「不公平做法」在內的方式主導未來的汽車市場，中國汽車充斥美國市場會給該國帶來國家安全風險。他主張美國政府要採取「前所未有的行動」加以應對。