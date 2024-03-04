超級星期二｜美聯邦最高法院推翻科羅拉多裁決　准特朗普參選公職

美國「超級星期二」（Super Tuesday）前夕，聯邦最高法院3月4日裁定，推翻前總統特朗普（Donald Trump）遭科羅拉多州（Colorado）取消參選公職資格的判決。最高法院的裁定，為特朗普重返白宮掃除一 大障礙。除了科羅拉多，緬因州（ Maine）和伊利諾伊州（Illinois）也根據憲法第十四修正案，禁止他參加公職選舉，但這些裁定被擱置，以等待聯邦最高法院對科羅拉多案的裁決結果。



共和黨黨3月5日將於多州舉行總統初選，最高法院趕及在此之前，對科羅拉多州取消特朗普初選資格的案件作出裁定。科州去年12 月19 日根據憲法第14 條修正案，指特朗普涉及2021年1 月6日的國會衝突，無資格參選公職。

特朗普的資格此前在科羅拉多州遭到6名選民（4名共和黨人和兩名無黨派人士）的質疑，他們將特朗普描繪成對美國民主的威脅，試圖追究他對2021 年1月6 日美國國會騷亂的責任。

第14條修正案是在南北戰爭結束後通過，以阻止曾企圖推翻美國政府者出任公職。科州的最高法院認為，特朗普「營造了政治暴力的整體氛圍」，協助「叛亂分子阻止這個國家權力和平轉移」，因此無權角逐公職。

此案的快速判決也引起外界爭議，此宗攸關特朗普參選資格的案件，特朗普提出上訴僅兩天後，法官們就同意受理此案，並在短短兩個多月內快速進行辯論，並發布了書面意見。

不過，另一宗有關特朗普作為前總統有否「絕對豁免權」的案件，聯邦最高法院拒絕介入加快解決，至上周在下級法院做出裁決後才受理，預定4月下旬開庭。由於聯邦最高法院未有裁定，令特朗普在首都華盛頓被控企圖干預2020年總統大選結果的官司一再無法開審。