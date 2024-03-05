以色列斥聯合國對哈馬斯性罪行報告沉默　召回駐該組織代表

以色列外交部長卡茨（Israel Katz）3月4日表示，聯合國對哈馬斯的性罪行調查報告保持沉默，決定召回以色列駐聯合國代表埃丹（Gilad Erdan）磋商。他指責，聯合國應該感到羞恥，其沉默讓國際婦女節變成惡心笑話。 聯合國拒絕發表評論。據指出，聯合國特使預定4日晚些時間公開報告。



卡茨指出，哈馬斯去年10月襲擊以色列期間，對受害人大規模強姦及性侵，聯合國花了5個月時間，終於確定這些令人震驚的犯罪行為，卻至今對報告沉默。他強調，以色列女性不應該被視為毫無價值，任何傷害她們的人都要付出代價。

卡茨指出，儘管聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）獲得授權，但他並沒有根據調查報告下令召開安理會，以宣布哈馬斯為恐怖組織並對其支持者實施制裁。他指責，聯合國除未就此問題進行任何討論，也從未專門討論以色列人質的福利。

美國：安理會決議無法結束加沙危機

另外，聯合國大會4日召開特別會議，討論早前安理會第三度因美國一票而否決呼籲加沙停火的決議草案。美國常駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）表示，結束加沙危機的最佳方式是「靈敏談判」的外交途徑，美國認為目前的安理會決議草案無助加沙實現長期和平。