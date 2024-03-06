美國大選超級星期二投票快將結束　出口民調：特朗普多州跑贏黑利

3月5日是超級星期二，民主黨和共和黨將分別在15個州份和1個屬地舉行初選。根據美國選舉預測機構，現任總統拜登（Joe Biden）和前總統特朗普（Donald Trump）已在多個州份獲勝。



根據美國傳媒霍士新聞、美國選舉預測機構網站決策台總部（Decision Desk HQ）和愛迪生研究公司（Edison Research）等預測，特朗普已贏得維珍尼亞州、北卡羅來納州、田納西州、俄克拉何馬州、亞拉巴馬州、阿肯色州、馬薩諸塞州、科羅拉多州、明尼蘇達州、德州和緬因州。

特朗普的黨內競爭對手、美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）贏得佛蒙特州。

2024年3月5日是超級星期二，民主黨和共和黨將分別在15個州份和1個屬地舉行初選。圖為美國加州三藩市選民在投票。（Reuters）

除了投票站還未關門的加州，拜登已拿下今天舉行選舉的所有州份，包括俄克拉何馬州、維珍尼亞州、北卡羅來納州、佛蒙特州、科羅拉多州、阿肯色州、田納西州、猶他州、亞拉巴馬州、德州、緬因州、馬薩諸塞州和明尼蘇達州。

通過郵寄投票方式進行的艾奧瓦州（Iowa）民主黨預選會議也於3月5日公布結果，拜登在該州民主黨初選中獲勝。

5日有15個州和1個屬地進行初選投票，包括亞拉巴馬州（Alabama）、阿拉斯加州（Alaska）、阿肯色州（Arkansas）、加州（California）、科羅拉多州（Colorado）、緬因州（Maine）、馬薩諸塞州（Massachusetts）、明尼蘇達州（Minnesota）、北卡羅來納州（North Carolina）、俄克拉何馬州（Oklahoma）、田納西州（Tennessee）、德州（Texas）、猶他州（Utah）、佛蒙特州（Vermont）、維珍尼亞州（Virginia）和美屬薩摩亞（American Samoa）。