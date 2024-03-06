美國大選「超級星期二」投票快將結束　特朗普拜登料拿下多州

3月5日是超級星期二，民主黨和共和黨將分別在15個州份和1個屬地舉行初選。根據美國選舉預測機構，現任總統拜登（Joe Biden）和前總統特朗普（Donald Trump）已在多個州份獲勝。



根據美國傳媒霍士新聞、美國選舉預測機構「決策台總部」（Decision Desk HQ）和愛迪生研究公司（Edison Research）等預測，特朗普已贏得維珍尼亞州、北卡羅來納州、田納西州、俄克拉何馬州、亞拉巴馬州、阿肯色州、馬薩諸塞州、科羅拉多州、明尼蘇達州、德州和緬因州。

拜登則已拿下維珍尼亞州、佛蒙特州、北卡羅來納州、馬薩諸塞州、田納西州、亞拉巴馬州、俄克拉何馬州、阿肯色州、德州、明尼蘇達州、科羅拉多州和緬因州。

5日有15個州和1個屬地進行初選投票，包括亞拉巴馬州（Alabama）、阿拉斯加州（Alaska）、阿肯色州（Arkansas）、加州（California）、科羅拉多州（Colorado）、緬因州（Maine）、馬薩諸塞州（Massachusetts）、明尼蘇達州（Minnesota）、北卡羅來納州（North Carolina）、俄克拉何馬州（Oklahoma）、田納西州（Tennessee）、德州（Texas）、猶他州（Utah）、佛蒙特州（Vermont）、維珍尼亞州（Virginia）和美屬薩摩亞（American Samoa）。