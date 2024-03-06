美媒：特朗普與馬斯克和多名共和黨金主會面

知情者透露，美國前總統特朗普（Donald Trump）周末在佛羅里達州與美國科技巨頭馬斯克（Elon Musk）會面。



馬斯克為全球最富裕人士之一，他是美國電動車特斯拉（Tesla）總裁和太空探索科技公司（SpaceX）創始人，也是前身為推特的社媒平台X的所有者兼執行主席。

《紐約時報》星期二（3月5日）引述三名知情人士說，特朗普星期天（3日）在棕櫚灘與馬斯克及另外幾名共和黨金主見面。

要求不具名的知情人士說，特朗普希望能儘快與馬斯克進行一對一的討論。

在共和黨初選中氣勢如虹的特朗普，正在為他重返白宮尋求大量競選資金。

馬斯克和特朗普競選團隊都沒有立即回應路透社的置評請求。

美國總統選舉的重頭戲「超級星期二」3月5日登場，15個州和一個海外領地在這一天舉行總統選舉初選投票。

根據出口民調結果，特朗普已在亞拉巴馬州、阿肯色州、緬因州、北卡羅來納州、俄克拉荷馬州、田納西州、德克薩斯州和維珍尼亞州的共和黨初選勝出。

尋求連任的拜登則已贏得了亞拉巴馬州、馬薩諸塞州、緬因州、北卡羅來納州、俄克拉荷馬州、田納西州、維珍尼亞州和佛蒙特州的民主黨初選，以及艾奧瓦州的黨團會議代表票。

本文獲《聯合早報》授權轉載

