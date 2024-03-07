艾力寶雲槍擊案｜槍械主管非自願誤殺罪成　或面臨18個月監禁

荷里活影星艾力寶雲（Alec Baldwin）在片場意外使用一支裝有實彈的道具槍擊斃女攝影師事件，擔任槍械主管的員工3月6日被裁定非自願誤殺罪名成立，面臨最多18個月監禁。



路透社報道，新墨西哥州法院經過十天的聆訊，聚焦於電影《Rust》經驗尚淺的槍械主管Hannah Gutierrez-Reed是否在處理及監管槍械一事上危害其他員工及演員。

而在聆訊期間，包括在事件中受傷的導演Joel Souza、副導演Dave Halls等證人作供，他們都認為片場的道具槍藏有實彈，完全是超出大家的想像。

陪審團6日退庭商議三小時後，裁定Hannah非自願誤殺罪成，而另一項損壞證據罪就不成立。

艾力寶雲槍擊案：《Rust》前第一副導演David Halls 2月29日在新墨西哥州法院作供，並模仿艾力寶雲事發時的持槍手勢。（Reuters）

法官下令Hannah還柙，而她的代表律師表明會上訴，指有關證據不足，而且充滿大量推測成份。律師又認為，Hannah是片場中資歷最淺及最弱小的一人，形容對方被輕易當作替死鬼。

事發於2021年10月，艾力寶雲在片場內意外槍殺女攝影師Halyna Hutchins，導演Joel Souza亦告受傷。當局其後起訴艾力寶雲與槍械主管Hannah Gutierrez-Reed起訴非自願誤殺等罪名。

一份獨立鑑證結果認為，艾力寶雲在片場綵排時，曾扣下涉事道具槍的扳機，其結論與聯邦調查局（FBI）過去的槍械測試報告相符。

新墨西哥州的檢察官在去年4月撤銷艾力寶雲的誤殺罪，而非法改裝槍枝罪同樣獲撤銷，惟當地的大陪審團1月19日決定再次起訴他非自願誤殺罪。