美國實驗室：多款暗瘡護理產品含高濃度致癌物

路透社3月7日報道，美國實驗室Valisure稱，在雅詩蘭黛（Estee Lauder）旗下品牌Clinique和目標百貨（Target）品牌Up & Up，利潔時（Reckitt Benckiser）旗下品牌的Clearasil等品牌中的一些痤瘡治療產品中檢測出高濃度的致癌化學物質「苯」。



Valisure指出，除了上述品牌，在Proactiv、PanOxyl、Walgreens的抗痘香皂，以及沃爾瑪（Walmart's）、Equate Beauty的抗痘霜中，也檢測出超標的苯。測試顯示，某些產品中的苯濃度，是美國食品與藥物管理局（FDA）規範上限的800多倍。

Valisure在3月6日表示，已向美國食品藥物管理局（FDA）提交一份請願書，呼籲監管機構召回這些產品，同時開展調查並修訂行業指南。FDA方面表示已收到請願書，並指相關數據須再經過驗證，才能作出監管決定。

苯是石油化工的一種基本原料，廣泛用於製造各種潤滑油、染劑、洗滌劑及藥物等。大自然本身存在一定的苯，包括空氣及水源，但如長期暴露於含有高濃度苯的環境中，會增加患上白血病風險。