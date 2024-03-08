拜登發表任內最後一份國情咨文　強調支持台海和平穩定｜持續更新

美國總統拜登（Joe Biden）3月7日發表國情咨文，是他在今屆任期內的最後一份。外界關注這份以「讓美國人生活更好」為題的國情咨文會如何展示拜登政府回顧過去一年政績，以及在未來一年的施政。

拜登在剛過去的「超級星期二」民主黨初選大勝，惟以巴衝突打擊他的支持度，而在多項民調之中亦落後共和黨的前總統特朗普（Donald Trump），再加上美墨邊境問題、墮胎權等國內問題，都是對拜登政府餘下任期的種種考驗。

《香港01》會持續更新拜登的國情咨文內容：



1134：拜登最後以呼籲大家團結為這場長約1小時的國情咨文劃上句號。

1133：以巴「兩國方案」是解決加沙問題的唯一方案。

1130：拜登提到以巴戰爭時，兩名眾議院民主黨進步派舉起標語，要求即時實現長久停火。

1129：拜登強調，美國希望與中國競爭，而不是衝突。

1125：拜登：美國抵抗中國的不公平的貿易措施，以及支持台海和平穩定。

1120：拜登談到當地的謀殺率問題時，觀眾席上有一名男示威者打斷他的講話，對方之後被趕離場。

1104：拜登提及疫情時批准的子女稅收抵免政策，為數以百萬計的打工家庭減輕負擔，他稱會恢復有關政策，強調美國不應有兒童挨餓。

1101：拜登表示，會向大企業徵稅，令對方可以公平交稅。

1058：拜登談到當地的房屋問題，稱會盡力令大家可以負擔樓價。BBC指出，有調查報告指，在疫情前，有超過40%的房屋被視為一般美國家庭可以負擔，但到了去年底，比例就降至15%。

1051：拜登批評有共和黨人反對推動更新基建的法案，但卻接受批出的款項。他表示「如果對方不想為選區接受有關款項，就應告訴他」。

拜登3月7日發表今屆任內最後一份國情咨文，是他在大選前爭取支持的最大機會。（Reuters）

1048：拜登提到以巴局勢，指加沙人道援助不應視為次務或談判籌碼，強調華府一直致力推動加沙即時停火。

1046：全國廣播公司（NBC）認為，拜登在今次國情咨文中以俄烏、國會騷亂事件及墮胎問題作為首三個話題，顯示這些都是他最有把握的議題。

1042：拜登稱，美國基建發展強勁，改善民眾生活。而當地經濟亦比他2021年上任時有明顯改善。

1039：墮胎問題成為美國的一大議題，拜登承諾，會推動恢復Roe v Wade（羅訴韋德案）的判決。

1033：拜登指，不論本地及海外的自由及民主都遭到攻擊，與1941年時任總統羅斯福執政時所面對的環境相似。

1031：拜登向俄羅斯總統普京發出訊息，重申美國不會屈服，亦不會捨棄盟友。

1028：拜登：需要向烏克蘭提供武器，協助對方阻止俄羅斯侵略。他不點名批評特朗普「容許俄羅斯向北約成員國為所欲為」的言論，並呼籲國會盡快通過跨黨派撥款議案。

1017：拜登抵達國會，與多名國會議員及嘉賓握手交談，並對合照的要求來者不拒。

1013：今次是拜登任內第三次發表國情咨文，而在這三次之中，副總統賀錦麗都與不同的眾議院議長主持，包括2022年的佩洛西、2023年的麥卡錫，以及今年的約翰遜。

拜登3月7日發表國情咨文前夕，國務卿布林肯與聯邦最高法院大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）握手交談。（Reuters）

1011：拜登內閣成員入場，包括國務卿布林肯、早前抱恙入院的防長奧斯汀等。

1004：國會內多名民主黨人以一身白色衣著現身，以示對婦女擁有墮胎櫂的支持。

0958：拜登離開白宮，前往國會山莊。大批支持巴勒斯坦示威者堵塞賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue），要求以色列停火。據多個傳媒了解，拜登的車隊已經改道，避開示威人群。

而在拜登發表國情咨情前，有華府官員向美媒「劇透」部分內容，包括擬向富豪加稅，及讓美軍協助在加沙地帶（Gaza Strip）海岸建臨時港口，以增加人道援助物資的流量。

加沙南部一處海灘2024年2月27日有大批民眾聚集，等待人道物資包裹空投到該處。（Reuters）

《華爾街日報》6日稱，拜登預定向國民匯報政府工作進展，規劃前進的道路。國情咨文主題是「讓每個美國人的生活都變得更好」，將聚焦包括墮胎權、降低醫療保健成本、投資基建設施在內的議題。