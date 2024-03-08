拜登發表任內最後一份國情咨文｜持續更新

美國總統拜登（Joe Biden）3月7日發表國情咨文，是他在今屆任期內的最後一份。外界關注這份以「讓美國人生活更好」為題的國情咨文會如何展示拜登政府回顧過去一年政績，以及在未來一年的施政。

拜登在剛過去的「超級星期二」民主黨初選大勝，惟以巴衝突打擊他的支持度，而在多項民調之中亦落後共和黨的前總統特朗普（Donald Trump），再加上美墨邊境問題、墮胎權等國內問題，都是對拜登政府餘下任期的種種考驗。

《香港01》會持續更新拜登的國情咨文內容：



1004：國會內多名民主黨人以一身白色衣著現身，以示對婦女擁有墮胎櫂的支持。

0958：拜登離開白宮，前往國會山莊。大批支持巴勒斯坦示威者堵塞賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue），要求以色列停火。據多個傳媒了解，拜登的車隊已經改道，避開示威人群。

而在拜登發表國情咨情前，有華府官員向美媒「劇透」部分內容，包括擬向富豪加稅，及讓美軍協助在加沙地帶（Gaza Strip）海岸建臨時港口，以增加人道援助物資的流量。

加沙南部一處海灘2024年2月27日有大批民眾聚集，等待人道物資包裹空投到該處。（Reuters）

《華爾街日報》6日稱，拜登預定向國民匯報政府工作進展，規劃前進的道路。國情咨文主題是「讓每個美國人的生活都變得更好」，將聚焦包括墮胎權、降低醫療保健成本、投資基建設施在內的議題。