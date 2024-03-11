南美航空波音客機半空急墜　50人傷1人情況嚴重

《新西蘭先驅報》3月11日報道，智利的南美航空公司（LATAM Airlines）一架從澳洲悉尼飛往新西蘭奧克蘭的航班因「技術問題」劇烈晃動，24人受傷。紐西蘭救護車服務稱航班降落後救護員治療50名傷者，其中一人傷勢嚴重。



部門稱有13名傷者送院。南美航空稱，其中3名傷者是機組人員。

報道引述乘客稱，當時飛機突然靜止，並在半空中小幅急墜。

報道稱涉事航班為LA800。根據航班追蹤服務Flightaware資料，該航班由波音787-9夢幻客機執飛。

南美航空向該報稱「飛機如期降落在奧克蘭機場。由於這一事件，一些乘客和機組人員受到了影響。他們立即得到援助，並根據需要在機場接受醫務人員的評估或治療。」

波音和LATAM沒有立即回應路透社的置評請求。

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