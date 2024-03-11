凱特王妃爆出P圖風波　發文道歉：我偶爾會改圖

英國王室儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）3月11日發文，為新照片爆出的P圖（修改照片）風波道歉，她承認「改圖」，稱「就像許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試修改圖片。」



凱特表示「對於我們昨天分享的家庭照片造成任何混亂，我想表達歉意。」

她續指希望每個人都度過開心的母親節，並在帖文留下署名C（意指Catherine，即凱特）。

這次風波始於肯辛頓宮（Kensington Palace）3月10日趁英國母親節發放凱特手術後的首張官方相片，本來有望減低各界對凱特病情的憂慮，但意外爆出「P圖」風波，多間新聞通訊社撤下照片，指相片似乎曾被改動。

據澳媒news.com.au指出，圖內有4個疑點，首先是凱特女兒夏洛特公主的袖子，圖內她左手的紅色袖子似乎少了一塊。

路透社和美聯社也指夏洛特的袖子是一個顯示出「操縱行為」的區域。美聯社稱與夏洛特公主左手的排列不一致。

據外媒2024年3月11日指，圖內夏洛特的袖子似乎曾遭改動，少了一塊（X@KensingtonRoyal）

第二個是圖內凱特「模糊的手」，她當時把右手放在兒子路易小王子的腰間，但此部份明顯較圖內其他人或她的左手模糊，引來質疑。

報道指，外界也有人質疑為何凱特雙手都沒有戴上婚戒，不過網站Town & Country就指出，此可能是凱特按照慣例在接受手術前脫下戒指，然後因一些原因未有在手術後戴上，例如是手指腫脹。

據外媒2024年3月11日指，圖片另一疑點是凱特「模糊的右手」（X@KensingtonRoyal）

第三個疑點是路易小王子的冷衫圖案。報道指，路易冷衫右肩的圖案看來有問題，有王室粉絲指「我注意到的第一件事是路易冷衫的右臂部份。圖案出了問題。」

據外媒2024年3月11日指，路易小王子衣服上的圖案引來注意，遭質疑右臂圖案部份「有問題」（X@KensingtonRoyal）

第四個疑點是照片的背景。報道指，路易小王子腳邊的地面瓷磚被指看起來很奇怪，還有凱特和孩子們身後建築物的嵌板不是直的，也有人質疑從背後的樹葉看，照片不似是在春天拍攝。

據英國廣播公司（BBC）指，這張相片是由王儲威廉（William, Prince of Wales）本週較早前在溫莎（Windsor）拍攝，意味這是凱特接受手術後的照片。

凱特10日透過肯辛頓宮社交網站的帖文稱「感謝你們過去2個月來的良好祝福和持續支持。祝大家母親節快樂。」

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