德國盼深化與馬泰菲關係　實現亞洲貿易關係多樣化

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）希望深化與馬來西亞、泰國和菲律賓的經濟和安全關係，因為這個歐洲最大經濟體尋求實現亞洲貿易關係多樣化，減少對中國的依賴。



朔爾茨本週將在柏林分別會見這三個東南亞國家的領導人，他的助手稱這是一次旨在減少對中國依賴的協調行動，並且通過更多樣化的供應鏈和原材料合作夥伴關係增強德國經濟的韌性。

彭博社報道，儘管在政治上努力擺脫北京，但中國去年仍連續第八年成為德國最重要的貿易夥伴，並且德國企業在中國的外國直接投資創下新紀錄。

福士（Volkswagen AG，大眾汽車）和化工製造商巴斯夫（BASF AG）等大型企業繼續將中國視為關鍵市場，中國也仍然主導着電動汽車電池、太陽能電池板和其他高科技產品所需的原材料供應。

朔爾茨星期一（3月11日）同馬來西亞首相安華討論了在可再生能源和綠色氫能領域深化兩國關係。

圖為德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2024年3月11日在德國柏林與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）一同舉行新聞發布會。（Reuters）

朔爾茨在與安華舉行的新聞發布會上說：「「我們希望進一步擴大這種夥伴關係……當然這也適用於我們在全球實現經濟關係多樣化的目標。我們希望與許多國家建立良好的經濟和政治關係。」

朔爾茨定星期二會見菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr），星期三會見泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）。

德國官員說，朔爾茨與這三個國家領導人的會談還將重點關注原材料夥伴關係、在吸引技術人才方面更緊密合作以及深化自由貿易。

朔爾茨還希望與亞洲夥伴討論印度太平洋地區安全局勢、俄羅斯在烏克蘭的戰爭以及中東衝突。

本文獲《聯合早報》授權轉載

