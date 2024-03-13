網民翻出Day@COLLAR與Nathan疑同居證據 竟同Marf一樣衰喺隻貓度
女團COLLAR成員近日連環被爆拍拖，繼早前邱彥筒（Marf）被指與林家熙（Locker）疑似同居後，就輪到許軼（Day）被指與《全民造星V》的十強參賽者魏念恩（Nathan）相戀。由於Nathan去年被爆料，指他分手後仍向墮樓身亡的前女友Jessie借錢，參加《造星V》後就要求隱瞞關係等等，外界對他印象非常差。他神隱8個月後，月初於陳蕾演唱會上做嘉賓打鼓，仍舊未被網民原諒，繼續被鬧爆，就連維護他的陳蕾都成為被攻擊對象。
因此，網民對Nathan和Day的緋聞反應非常大！起初，有人說曾在外地見到他們拖手，但都只是得把口、冇圖冇真相，不過阿Day未有否認緋聞，就令事件更為可疑。早前COLLAR的蘇雅琳（Ivy So）離奇被傳遭ToNick趙善恆（恆仔）借醉偷吻，Ivy很快就在IG限時動態以「並非事實」來回應；但近日Marf和Day都未有否認戀情。昨晚（12日）Day的戀情爆出後，她更新IG貼出綵排演唱會的花絮，她說：「緊迫排練中，會繼續專注演唱會，期待吧」完全冇否認拍拖。
而網民亦找出她與Nathan關係匪淺的證據，竟然跟好姊妹Marf一樣衰喺隻貓度！早前Marf之所以被發現與Locker疑進展至同居關係，正因她幫愛貓開的IG中，有不少證據流出，包括家中的梳化、牆壁、電視櫃等，都與曾在Locker IG出現的一樣。
按下圖睇更多Marf、Locker梳化洩蜜相：
而Day之前亦幫自己的黑貓開了個IG，叫「許軼個仔」，其中一張她身後有白色咕𠱸或椅背類的物體，以及啡色牆壁，而巧合的是這個白色椅背都曾出現於Nathan參選《造星V》時的直播中，推測很大可能二人在Nathan 7月退選前已經有去過對方家中。此外，有指早前陳蕾演唱會上，當Nathan出場時，觀眾席上的Day格外興奮。
由於Nathan有問女友借錢的前科，網民都擔心戀愛腦的妹豬Day會變成「提款Day」。緋聞爆出以來，開始愈來愈多Fans湧入Day的社交平台，表明反對她與人格不被認可的Nathan拍拖，勸她回頭是岸。