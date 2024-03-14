港普之父「洗樓」被讚靚仔過陳豪　溫柔舉動令現場女士高呼︰OMG

無綫劇《婚後事》播出至今掀起不少話題，幾位主角間縱橫複雜的感情關係睇到觀眾相當肉緊之餘，多場「埋身肉搏」戲亦令人熱血沸騰。當中黎諾懿為演好「甘誠鈞 Davey」更是完全豁出去，尤其與之前同賴慰玲上演一幕鴛鴦戲水，他以全裸姿態上陣大騷「優質股」，可謂挑戰電視尺度，而且他亦將角色特性演繹得淋漓盡致，獲網民激讚演出風流而不下流的感覺。

劇情講到黎諾懿與陳自瑤看似已經發展成情侶，原來黎諾懿當初向她提議自己做「次等情人」及「性伴侶」。(節目截圖)

黎諾懿在《婚後事》狂妄又霸氣。（影片截圖）

黎諾懿劇中風流，但不下流。(節目截圖)

近日，黎諾懿為宣傳劇集現身「埋堆堆」公司，親自「洗樓」派茶點慰勞大家。黎諾懿誠意十足，準備了多盒茶點，並親手將食物送給每一位，還照顧到每一位都拿到，非常親民。期間又不忘展示搞笑一面，有員工讚他比陳豪靚仔，他笑言對著他講沒用的，叫對方對著鏡頭講，「陳豪，唔關我事㗎，係第三者講咋。」又講笑自己一路行一路被讚「靚仔」，感覺像似去了動物園一樣，笑爆全場。

不少網民看到黎諾懿露股都大吃一驚。(節目截圖)

黎諾懿完全豁出去！（節目截圖）

黎諾懿與賴慰玲在浴缸親熱。(節目截圖)

黎諾懿的確大受在場人士歡迎，尤其是女同事，有人「迷妹」上身，情不自禁地問：「可唔可以合照？」黎諾懿即以溫柔語氣回答對方：「梗係可以啦」而這簡單幾隻字足以令這位女生開心到即場高呼：「Oh my gosh！」

黎諾懿「洗樓」慰勞大家。（小紅書截圖）

還親自派差點，毫無架子。（小紅書截圖）

深受現場女士歡迎。（小紅書截圖）

事後，該女同事心情依然激動，她將片段分享到社交平台，「國語教父空降埋堆堆‼ ️我超愛的黎諾懿等到啦，OMG‼ ️實習兩個月就能遇到yoyo跟馬壯‼ ️沒有比我更幸福的實習生啦！黎諾懿本人超高大超靚仔人超好，人夫感滿滿‼ ️」

至於另一位同事則寫道：「黎諾懿來公司掃樓囉！ ！ ！上次錯過yoyo掃樓，這次終於沒有錯過！ ！ ！真人真的巨nice！ ！ ！而且很會調氣氛也很搞笑，昨天才追完婚後事，今天就看到真人了。」

黎諾懿準備多盒差點。（小紅書截圖）

大家玩得好開心。（小紅書截圖）

黎諾懿被讚超級Nice。（小紅書截圖）

網民亦大讚：「真是好靚仔啊」、「他保養得真好，年輕時覺得他平平無奇，現在這狀態真不錯，還沒架子。」還有網民模仿黎諾懿講普通話：「當銀厚以（當然可以）啦！」真的隔住個屏幕都「有聲」，十分搞笑。

大家對黎諾懿有讚無彈。（小紅書截圖）