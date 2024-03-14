吳千語升呢百億新抱後十足名媛　獲奢侈品牌竉幸身價幾級跳

現年30歲的吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）拍拖4年多，去年底終於成功擠身上流社會成為百億新抱！自此，吳千語更備受奢侈品牌的竉幸，出席巴黎時裝周亮相，更先後為Gucci、Bottega Veneta、LV和Valentino等出席活動，身價幾級跳！

日前於深圳出席Valentino活動！（VCG）

點撃下圖睇身價幾級跳：

出道13年來，吳千語的家庭背景一直保持神秘，有報道指她屋邨出身，父親在沙田沙角邨菜市場斬叉燒維生養活一家，母親則是家庭主婦有指其母從小栽培女兒向上流社會進發，但她從未正面回應其家庭背景傳聞。對此，施伯雄亦曾提到當初這段情不獲家人認可，更表示父親施榮怡對吳千語感到不滿：「當時我跟千語剛戀愛的時候，家裡邊的人不太瞭解她，也會被一些媒體的報道，會對她有一個看法。」

施伯雄出動大紥玫瑰花及名車下跪求婚。（微博@Karena吳千語）

超大鑽戒。（影片截圖）

雖然初期不被家人認可，但吳千語並無因而放棄，反而以真誠打動男方家人。每逢過時過節都為男方家人送上禮物：「她肯定會跟我的家人，有爺爺、我爸爸、二叔、三叔、四叔、我姐姐，每個家庭也會送一份月餅；或者是新年的時候，蘿蔔糕、年糕，也會每個家庭都送一份。因為她覺得她是我的當時的女朋友，我送禮物給你的家人是代表我的尊重。其實最終我爸爸也被千語這種行為打動了。」吳千語入行以來有不少負面新聞，但是至今她從未回應及理會這些指責，而是專注於自己的事業，不斷提升自己的價值。最終，吳千語成功洗去「拜金」污名，躋身名媛！

施伯雄爺爺施子清亦有出鏡，身邊還有至少8個工人。（影片截圖）

一起出席爺爺施子清的壽宴。（微博@施伯熊哥哥）

大叠100元美金。（影片截圖）

施家複式大宅曝光：

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