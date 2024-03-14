無綫新咪神否認假胸自稱胸型可隨時切換　波波曾因胸大引前輩撩

由「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）和曾展望（GM）擔任助理主持的無綫全新清談節目《Mayanne小喇叭》，今晚（14日）起逢周四、五晚10點半翡翠台播映。節目每集會邀請不同藝人及素人擔任嘉賓，開放討論各樣大膽又破格的香港貼地話題，花生指數爆錶！

《Mayanne小喇叭》由Mayanne同埋GM擔任主持。

今集邀來Juliana做嘉賓。

Mayanne同Juliana呢張「世紀合照」夠晒經典。

仲有麥玲玲師傅。

同埋波波。

首集以「身材好是現今的流量密碼」做主題，邀來出名身材勁的堪輿學家麥玲玲、郭珮文（Juliana）和黃婧靈（波波）擔任嘉賓，並請來三位身材同樣勁爆的KOL：Kamchi、雀仔和Amber齊齊訴說胸大的煩惱。

玲玲師傅出名身材勁，但佢話從來唔知自己身材好，係出嚟工作後係咁畀人望心口先知！佢仲會自爆一年四季都着小背心嘅原因。

玲玲師傅出名身材勁，但佢話從來唔知自己身材好，係出嚟工作後係咁畀人望心口先知！佢仲會自爆一年四季都着小背心嘅原因。

玲玲師傅指從來都不覺得自己身材好，她謙稱：「我覺得肥嘅人身材都係差唔多，都係脂肪嚟啫！從來都以為大家都係差唔多，到自己出嚟做嘢之後，見到人望住我講嘢唔係望住我個頭，而係望住個心口，嗰時先覺得唔對路。」玲玲師傅笑言自己生得比較豐滿和矮小，所以經常穿喱士小背心打底，她說：「當你個人肥時又唔係好高，條頸又短，無論天氣係幾咁寒冷，我都係同大自然對抗，入面都係着背心！」

波波因為身材出眾，曾經被口花前輩撩。

波波因為身材出眾，曾經被口花前輩撩。

到底邊位前輩咁口花？

身為咪神的波波透露「波波」這個名字是由網友命名，並曾經為波波這個名字不開心：「我有本名㗎嘛，點解要叫我波波呢？但用用吓呢個名又覺得幾好，疊字又易記！」波波更大爆因驕人身材引發的風波，她說：「有一次拍劇開05，同麥美恩同一套劇，當時我笠頂帽落到去個鼻度。之後我去咗換衫，一出嚟就同個前輩打招呼，但佢冇理到我，我隔咗3秒之後抬高個頭，發現佢望緊我心口，佢話：『好彩認到你心口咋，如果唔係都唔認得你！』」

Mayanne笑言自己都試過畀嗰名前輩調戲，但都係因為劇情需要。

波波到底做咗咩動作，搞到GM不敢直視？

麥美恩好奇問到底是誰，波波說：「出名㗎！」說罷，波波便對麥美恩做了個口型，麥美恩心領神會笑謂：「嗰個連我都調戲呀，但都係劇情需要啫！」之後麥美恩追問波波向獎門人曾志偉放電傳聞，波波即做出一個驚人舉動回應，GM見狀即時嚇到擰歪面不敢直視，並說：「唔好亂咁嚟！」

Juliana話自己以前係肥妹仔一名，後來減肥後獲讚身形靚。

Juliana曾經被質疑假胸，佢用一個不在乎表情嚟回應，仲大拋金句應對Hater，好高EQ！

Juliana曾經被質疑假胸，佢用一個不在乎表情嚟回應，仲大拋金句應對Hater，好高EQ！

榮升新咪神的郭珮文同樣謙稱自己身材只是「過得去」，並自爆曾經是肥妹仔，她說：「後期減咗肥之後，有人讚我身形OK，都開心嘅！」玲玲姐好奇問她是否瘦身唔瘦胸時，郭珮文即說：「有呀，都會縮（水）㗎！」問到曾否被質疑是「假胸」？郭珮文說：「好多呀，好多人會留言話假波。」郭珮文隨即做出一個不在乎表情，並大拋高EQ金句應對Haters，絕非胸大冇腦之人。

Juliana曾經被質疑假胸，佢用一個不在乎表情嚟回應，仲大拋金句應對Hater，好高EQ！

Juliana笑言可以I 、Y事業線任意切換。

Juliana笑言可以I 、Y事業線任意切換。

之後GM講到有研究指Y形及I形事業線有助分辨真假胸，屬有料之人的郭珮文對此似乎不太同意，並指自己能Y、I隨時切換：「托起咪就係Y，齋唧咪就係I囉！」至於KOL的Kamchi、雀仔和Amber除親揭爆Like秘訣外，還會大呻胸大的煩惱，除了孭斜孭袋時會尷尬，還曾於搭港鐵期間遇到性騷擾及跟踪狂。三人還會即場上演驗胸大會，獲邀請驗胸的麥美恩更爆出「驚呆表情包」，非常搞笑。

今集仲會邀嚟KOL Kamchi（左起）、雀仔同埋Amber擔任嘉賓。

三位大方分享呃Like秘訣。

之後仲會即場上演驗胸大會，Mayanne嘅表情絕對係重點。

之後仲會即場上演驗胸大會，Mayanne嘅表情絕對係重點。

之後仲會即場上演驗胸大會，Mayanne嘅表情絕對係重點。

之後仲會即場上演驗胸大會，Mayanne嘅表情絕對係重點。