阮民安寸「Loong 9」俾人笑足一世　曾志偉：討論到高就係成功

無綫節目《亞洲超星團》入選者組男團，曾志偉宣佈團名叫Loong 9惹熱議。前E-kids成員阮民安(Tommy)，就借機抽水發文爆料指，當年組合原本組合名叫A4：「153第一個幫我哋改嘅名，仲癲！係叫做 『A4！！！』當時年少輕狂的我喺佢哋興高采烈咁隆重介紹我哋嘅時候衝口而出咁講咗句：『A4？？？紙嚟㗎？？？』之後全場靜晒，然後153即時黑面加散會。」而提到Loong 9，Tommy說：「但呢班𡃁仔就慘啲喇，個名肯定俾人笑一世。」

曾志偉今日現身中環愛丁堡廣場出席《俠之大者-金融百年誕辰紀念》活動。（葉志明攝）

曾志偉今日（15/3）現身中環愛丁堡廣場出席《俠之大者-金融百年誕辰紀念》活動，就阮民安借機抽水一事回應：「我冇咩嘢可以同佢講，佢一家係咁，因為好耐冇人見到佢，咪走出嚟囉，唔係啲人點會話佢抽水。其實Loong 9都冇咩特別嘢只要討論到高就係成功嘅名。（有冇嬲阮民安？）冇，喺我哋呢行會用唔同嘅身份，同用唔同嘅辦法去令到自己出位都係慣性。（A4呢個名係咪你改？）我哋永遠改名最重要係好笑好玩，但改完用唔用唔知，而我都唔記得有咁嘅事，A4如果畀我而家，可能我都會用，究竟又有咩問題呢？簡潔，同埋我哋改名如果用A係行到先呢就最好，因為字母上佢係行最快。之前有部電影《最佳拍檔》Aces Go Places都係用A字行頭，去到國際電影展，第一個講就係講我哋部戲，有時就係咁，好多人唔明，有時我哋大家開會，其實我哋係經過好多專家，同好多人深思熟慮，先去改過名出嚟，不過係冇辦法去解釋俾每一位佢哋聽。」