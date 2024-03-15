東張女神挑機張馨月向林峯示愛　性感打扮上陣騷豐滿上圍挨到實

TVB《東張西望》女神陳懿德曾在2021年參加香港小姐入行後，她多次向圈中的台前幕後表示自己的偶像就是林峯。最近陳懿德在IG報喜表示自己夢想成真，終於能夠見到偶像林峯，更一度高調自己是林太，並留言表示：「同Honey相認了！」

TVB《東張西望》女神陳懿德。（Instagram：taktakrachel）

最近陳懿德在IG報喜表示自己夢想成真，終於能夠見到偶像林峯。（IG@taktakrachel)

她在IG興奮寫上：「由我小學六年班就開始鍾意Professor King，然後人稱唔係 ummm I mean自稱林太，我鍾意咗峯哥15年了，終於相認影到呢張相了，在場嘅工作人員仲介紹咗我比佢識，好開心！」她透露初入行加入節目時，幕後工作人員知道她喜歡林峯，更一度安排她能夠近距離接觸的機會，當時還拍了一張合照留念，自此開始她定下了人生目標，並向自己承諾：「我要做一個好主持，第時可以訪問佢或者同佢合作。」

陳懿德透露初入行加入節目的時候，幕後工作人員知道她喜歡林峯，更一度安排她能夠近距離接觸的機會。（IG@taktakrachel)

最後她更透露至今仍未有機會訪問到偶像，她憶述：「有一次，我以為終於有機會可以訪問佢了，我前一晚完全瞓唔着，係咁諗點樣表白，點知最後都係冇呢個機會，再到頒獎典禮又錯過咗同佢影相嘅機會，終於可以合照同示愛了，雖然仲未有機會訪問／合作，但請你等我呀峯哥！#我無憾了」。從合照中可見陳懿德衣着非常火辣，更一度穿着性感內衣配搭墨綠色厚外套，露出驕人上圍及纖腰，身體一度貼近穿得官仔骨骨的林峯！圈中好友向海嵐及張名雅亦有第一時間留言分別寫上：「恭喜晒」、「Wow dream come true!」

圈中好友向海嵐及張名雅亦有第一時間留言分別寫上：「恭喜晒」。（IG@taktakrachel)

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