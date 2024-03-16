韓韶禧稱柳俊烈惠利2023年初分手 韓媒整理時間線「她」疑似說謊
撰文：聯合新聞網
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柳俊烈與韓韶禧15日爆出熱戀同遊夏威夷，韓媒報導後，柳俊烈前任惠利發文「真有趣」，隨即取關他，引起網民熱議，質疑他無縫接軌、韓韶禧當小三。今早柳俊烈與韓韶禧雙雙認愛，但否認外界所質疑內容，澄清單身狀態下交往，沒有無縫接軌，並解釋「柳俊烈和惠利2023年年初就已分手」，但遭網民質疑時間點不對勁，韓媒《news1》整理感情時間軸時也翻出過往「柳俊烈與惠利否認分手」的報導，時間為2023年8月。
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柳俊烈和惠利於2023年11月正式對外公開分手消息，雖未明確說明結束感情的時間點，但韓媒《news1》15日報導兩人於2023年8月傳出分手時，當時媒體向公司求證，雙方公司皆否認分手，對照今柳俊烈與韓韶禧都稱年初分手的時間點，顯然有所出入。
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