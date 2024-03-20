57歲一代性感女神高調曬千萬珠寶收藏　老公系出名門身家百億

57歲的溫碧霞（Irene）日前拍片分享自己收藏的珠寶首飾，當中包括Cartier、Tiffany & Co.和Qeelin等高級珠寶品牌，至少7位數！當中除了曬出求婚戒指外，更提到老公送了好幾個都是豹首飾，當中兩隻PANTHÈRE DE CARTIER RING 就分別價值HK$460,000和HK$355,000，非常驚人！

分享千萬珠寶收藏！（截圖）

PANTHÈRE DE CARTIER RING價值HK$355,000。（截圖）

PANTHÈRE DE CARTIER RING價值HK$460,000。（截圖）

溫碧霞的老公何祖光出身名門，爺爺是國民黨元老何應欽，自幼受到良好的教育。長大後，何祖光沒有選擇從政，而是在香港、內地經商，併兼任某跨國投資公司銀行部副總裁，身家百億。經朋友介紹，温碧霞和何祖光相識。何祖光對温碧霞一見傾心，並展開熱烈追求。2000年，相戀3年的何祖光和温碧霞終於步入了婚姻的殿堂。結婚後，温碧霞一切以家庭為重，不僅對劇本很挑剔，眾多出版商重金請她拍寫真，都被她拒之門外。

溫碧霞（Irene）老公Kenny不時曬恩愛。

雖然二人婚姻曾出現問題，何祖光搬離愛巢，分居4個多月，但最終和好如初。早前溫碧霞（Irene）與老公Kenny飛到峇里度歲兼慶祝情人節，享受二人世界，當時踏正凌晨12時先神秘送上價值七位數字愛彼AP名貴手錶，非常浪漫！

溫碧霞（Irene）老公Kenny踏正情人節凌晨12時送上價值七位數字愛彼AP名貴手表。