現年32歲的「十優港姐」麥明詩於今年1月30日晚,與盛勁為分別在社交網出post宣布喜訊,承認已向對方求婚成功,並分享了求婚時浪漫照片和片段,女方首先用名錶向男友求婚更是非常破格,一對準新人獲好友與網民為送上祝福。兩人的婚禮定於明日 (3月24日) 假吉列島遊艇會舉行,婚禮的名字更是取自兩位的名字,名為「勁甜麥」,相當有意思。一對準新人正為他們的大日子作最後準備,昨晚準新娘麥明詩於IG分享了她與盛勁為拍攝婚照時的花絮片段。

麥明詩與盛勁互相向對方求婚。(IG:@keithshing_)

麥明詩向盛勁為送上名錶。(IG:@keithshing_)

恭喜恭喜﹗麥明詩與盛勁為從此封盤。(IG:@louisa_mak)

麥明詩盛勁為甜蜜互望。(IG:@louisa_mak)

但其實盛勁為一早已經喺澳洲向麥明詩求婚。(ig@louisa_mak)

麥明詩分享與盛勁為的沙灘婚照。(IG:@louisa_mak)

麥明詩與盛勁為的婚照。(ig圖片)

麥明詩與盛勁為的婚照。(ig圖片)

麥明詩寫道:「Here we are. Just enjoy the moment, and that’s what makes it perfect. (我們到了。只要享受這一刻,這就是完美的。)」片中她與未來老公盛勁為表現得相當甜蜜,換了3套衫,包括一套便服以及兩套婚紗禮服。兩人深情對望,又多次肉緊擁吻,盛勁為更把麥明詩抱起,把頭埋在她的胸口親吻她,兩人還大玩濕身誘惑,在雨中激情擁吻,十分火辣。隔住屏幕都感受到一對準新人對彼此的愛。

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩一向同家人感情要好,而其父母都好滿意準女婿,公開對話。(Instagram:louisa_mak)

麥明詩。(ig圖片)

麥明詩keep得好好。(ig圖片)