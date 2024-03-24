中年好聲音2｜譚輝智出場　陳慧嫻陶醉到唔記得畀分？

無綫（TVB）節目《中年好聲音2》今晚（24/03）播出決賽，等待了8個月有多，100多名位參賽者之中終於誕生出了冠軍。古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢、陳俞霏之中，誰又可以擊敗其他人成為大贏家？



決賽中公布「最新」計分方法，由評判為選手評分，再扣除最高及最低分後再選出，同時與以往集數不同，這次將會加入「全球觀眾投票結果」，不過就未有講到分別佔幾多％。

沈宗賢第一個出場，評審楊千嬅讚「好感動，今日好放鬆」。

陳慧嫻反而就覺普通：「有少少覺得你唱緊歌，感情澎湃感未去過最激情。」

顏米羔出場，周國豐表示：「唱得太憤怒，因為呢首歌係甜酸苦辣入面最難捉摸嗰種，酸。」肥媽說：「第一隻歌你就要show quail 啦！成隻歌舖排我都好鍾意，係拉尾高音咗少少。」

譚輝智出場表演後，原來陳慧嫻忘記評分。全場等待她數秒後，她就急忙評分，說：「呢隻歌唔係太難唱，我覺得你比較平咗少少，你可以用大細聲多少少，令隻歌澎湃啲。唱都OK啦，但係你啲表情都要加埋，我覺得唔夠肉緊。」

中年好聲音2｜楊千嬅想開咪被硬cut 畀滿分20分激讚譚輝智

肥媽其後也給出了評語，睇完網民意見的部分，睇完分數後，正當評審之一的楊千嬅想開口時，楊千嬅似乎想說：「我知我嚴謹...」下一秒就被主持車婉婉「硬cut」入下一位出場參賽者古淖文。

古淖文出場，楊千嬅可以開口啦！她說：「點解我會畀20分，今日最後一集，如果譚輝智係一個素人可以走到今日，可以堅持到今日我一啲都唔覺得佢素。」話峰一轉，楊千嬅就表示古淖文演釋方法與以往比賽時不一樣，說：「你今日係用最純粹最pure，係完全自己內心vocal出嚟，有自己嘅感受。你以前可能有好多方法表達自己，但係今日只選擇一種，就係心仍是冷，所以反而呢個係最真實嘅你。」