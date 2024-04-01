35歲男星「食多士度日」近況悽涼　曾與劉德華鞏俐拍戲獲讚小帥哥

35歲男星利晴天（本名林典璋）過去以模特兒身份出道，後因在《康熙來了》擔任來賓表現亮眼，被主持人蔡康永簽約成為旗下藝人。而他近年轉往大陸發展，卻透露有過「一天只吃一片多士」的生活，現況曝光再度受到關注。



利晴天2011年曾在《康熙來了》透露，曾與天王劉德華與國際影后鞏俐一同演出電影《我知女人心》，當時他演出鞏俐的助理，因外型帥氣，被對方稱讚是「小帥哥」。

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而他也曾演出多部MV，包括張韶涵的歌曲〈再快樂一點〉、以及辛隆〈男人的海邊〉、郁可唯 〈傷不起〉、永邦 〈溫暖〉、曾靜玟〈別說我不懂〉；也曾拍攝許多廣告。

利晴天2018年後因事業重心轉往大陸，而搬到北京，他曾在社群平台透露一度每天只吃一片多士果腹，當時甚至要跟朋友借錢繳房租，所幸熬了過來。之後他在2023年考了咖啡師、咖啡品鑒師、烘焙師等證照，除了當演員以外，也努力斜槓各種身分。

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此外，利晴天曾在接演台灣導演王奇短片《阿公》時分享，曾因拍戲抽不開身，無法趕上見2017年過世的爺爺最後一面，至今仍讓他相當難過，甚至險些動了「放棄當演員的念頭」。

他當時哽咽表示：「《阿公》這部短片讓我想到過世的爺爺，他生前患有失智症、帕金森症及肺腺癌。但爺爺走的那一天，因為工作關係，無法趕上見他最後一面，所以我相當難過和遺憾。」認為演藝工作讓他犧牲了很多。

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