惜花芷劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《惜花芷》陸劇改編自同名小説，由朱銳斌作為編劇，何妨為執導，胡一天、張婧儀領銜主演。而在劇中，觀眾們再次看到胡杏兒的蹤影。她在劇中飾演花家三夫人夏金娥一角，劇中角色舉止都散發著成熟女性獨有的風情和迷人氣質。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《惜花芷》｜劇情大綱

這個故事背景設置在一個古代顯赫的清貴花府。花家長房嫡長女花芷，她集美貌智慧於一身，她不僅聰明伶俐,武功醫術樣樣精通,儘管如此,她卻從不張揚自己的過人才能,。一場突如其來的抄家之禍，讓這個曾經顯赫的花家陷入了空前的困境。在那一夜,父親被流放，花芷也因此蒙上了"罪女"的罪名，從昔日的大家閨秀淪落為落難女子。面臨如此重大的家族變故,花芷決定掙脫昔日的溫室束縛，挺身而出擔起掌家重任。她開始展現自己,毅然無視世俗流言蜚語的禁錮,親自創業經商,獨攬起支撐整個花家生活洗費的重擔。在經歷艱苦曲折的過程中，花芷認識了令人生怕的七宿司使顧晏惜，花芷慢慢深入顧晏惜的內心，顧晏惜慢慢變成好好男友。歷經家道中落再自己做生意，曾經的大家閨秀成長為商界女強人，引領著整個家族邁向嶄新的閃耀人生道路。

《惜花芷》播出時間｜最新追劇日曆

《惜花芷》一共有40集，由優酷全網獨播，優酷VIP會員首更6集（12:00更新1集，18:00更新5集），連更11天非會員首更1集。SVIP首更提前看5集，之後每個VIP更新日提前6小時看正片。

电视剧惜花芷@Weibo

《惜花芷》｜演員人物關係圖

《惜花芷》｜演員

顧晏惜 (胡一天 飾)

胡一天所飾演的男主角顧晏惜，是大慶朝淩王兒子，在遇到花芷前，他做事決斷，事業心十分重。顧晏惜自幼由帝王親自撫養長大，因此對於親生父親淩王,他內心別無半點親情可言。隨著年歲漸長, 為了避免威脅到皇帝的地位,他甚至親手劃傷自己的容顏。

电视剧惜花芷@Weibo

花芷 (張婧儀 飾)

由大家閨秀淪落為落難女子，面對逆境但她不放棄，帶領家族女眷經商振興家族

电视剧惜花芷@Weibo

沈煥（邊程 飾）

电视剧惜花芷@Weibo

沈淇（吳希澤 飾）