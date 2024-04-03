《The Penthouse》編劇最新力作　《7人的復活》少女截肢極震撼

「狗血劇教母」金順玉全新力作，雲集嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙和趙在允一眾實力派演員主演的Viu Original原創復仇韓劇《7人的復活》已登陸平台。日前首播後再掀起熱討，其中黃正音接受無麻醉截肢手術更令網民議論紛紛，劇情震懾觀眾三觀！

「狗血劇教母」金順玉全新力作，雲集嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙和趙在允一眾實力派演員主演的Viu Original原創復仇韓劇《7人的復活》已登陸平台。

李準復活部署復仇

承上季劇情，Viu Original原創復仇韓劇《7人的復活》講述閔道赫（李準飾）走出鬼門關奇蹟甦醒，然而富商Matthew（嚴基俊飾）、實質是人稱「K」的冷血惡魔已在琴羅熙（黃正音飾）的幫助下成功洗底，由殺人犯變身全民英雄！「邪惡共同體」為求自保，一一順從K的安排，梁進謀（尹鐘焄飾）不但和高明智（趙胤熙飾）假結婚，更擔任首爾市高官，逐步入侵政權。此時琴羅熙意外發現女兒死前的自白影片，頓悟自己是主要幫凶，她因此良心發現，決心向K及其黨羽復仇！為此她暗中幫助閔道赫，讓對方能夠重新回到人前。

《7人的復活》講述閔道赫（李準飾）奇蹟甦醒，然而富商Matthew（嚴基俊飾）、實質是人稱「K」的冷血惡魔已在琴羅熙（黃正音飾）的幫助下成功洗底，由殺人犯變身全民英雄！

由金順玉撰寫的《The Penthouse》系列堪稱「狗血劇教科書」，《7人的復活》亦有向前作致敬，如兩部劇集均有少女墜樓、假死復仇等情節，不過最震撼觀眾眼球的一幕，非黃正音截肢莫屬！劇中琴羅熙在策劃謀反的過程中意外傷腿，為了不被K發現，她拒絕到大醫院求診，轉而在小診所接受無麻醉截肢手術，讓不少網友直呼瘋狂，「順玉宇宙」果然不會令人失望。

兩部劇集均有少女墜樓、假死復仇等情節。

嚴基俊難得演忠角

Viu Original原創復仇韓劇《7人的復活》靈魂人物嚴基俊出席劇集發布會時分享了「惡人專業戶」的心路歷程：「我很高興我在第一季扮演忠角，因為這是我幾年來第一個接到的好人角色！不過在第二季裡，我就只是一個反派，這一季會死多少人呢？」黃正音則對離婚一事感到抱歉：「我們投入了大約兩年來準備和拍攝，但由於我的個人問題，為工作人員和演員帶來了傷害，我感到很抱歉。」她也提到兩個孩子為她帶來演戲靈感：「生孩子前後的感覺完全不同，我很感謝我的兩個兒子，他們讓我以不同的方式看待世界，所以我需要一段時間，才能理解殘忍拋棄女兒的羅熙。」

嚴基俊出席劇集發布會分享了「惡人專業戶」的心路歷程。

談到《7人的復活》與《7人的逃脫》的區別時，黃正音笑言今集學會保護觀眾的耳朵：「我尖叫了一年八個月，一開始我的聲音很難聽，但是後來我的腹式呼吸有所改善，所以我想大家可以更舒服地收看第二季。」

靚女。