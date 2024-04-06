視帝細14年嬌妻新婚4月腰粗肚凸飄孕味　一舉動惹網民緊張叫小心

現年50歲的視帝馬國明 (馬明) 與36歲的湯洛雯（靚湯）去年12月在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，婚禮當日除了有雙方父母及親戚之外，還有多位圈中好友出席見證他們結為夫妻，展開人生新一頁。兩人完成婚禮後亦有於社交網向另一半公開表白愛意，並答謝一眾親朋好友的祝福，之後又在香港補擺了婚宴。婚後，馬國明即火速投入拍劇，繼續努力工作賺錢養家，好好照顧老婆。而靚湯自成為人妻後至今一直未有接劇，還不時曬出外遊以及豪宅生活，過着闊太般的生活羨煞旁人，足見她備受老公馬國明寵愛。

兩人正式成為合法夫妻。(ig圖片)

湯洛雯與她的陪嫁姊妹團。(ig圖片)

湯洛雯婚後過着養尊處優的闊太生活，不少網民都猜測她跟老公馬國明想趕生龍B。馬國明今年已50歲，年紀不少，相信他也很希望可以盡快做爸爸，與老婆盡快有兩人的愛情結晶，因此夫妻倆好大機會加緊趕工追龍B。近日，湯洛雯在IG分享了她放假郊遊的靚相，穿上全黑運動裝踩單車，疑似以老公視角拍下多張多角度靚相，笑得份外甜美。

兩人婚後生活幸福。(ig圖片)

有網民的重點卻落在湯洛雯的腰和肚子上，指她的腰看來粗了不少，且顯得肚凸凸孕味濃，與結婚時的Fit爆身材確有分別。有網友留言問道：「條腰好粗、係咪有咗？」、「第二張好似有咗」、「仲踩！小心D好喎！BB！」

湯洛雯最新近照被指孕味濃。(ig圖片)

湯洛雯最新近照被指孕味濃。(ig圖片)

湯洛雯最新近照被指孕味濃。(ig圖片)

湯洛雯最新近照被指孕味濃。(ig圖片)