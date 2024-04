極品身材最上鏡港姐上圍升級迫爆走光　恨拍拖認二奶樣難覓真愛

現年39歲,2009年港姐最上鏡小姐袁嘉敏雖然已多年沒有影視作品推出,也鮮有現身公開活動,不過她財來自有方,近年經常到歐洲旅遊享受人生,並於IG分享她的旅遊靚相。去年9月她就分享了她身在英國倫敦的照片,還拿着重達50kg的行李,原來她已正式搬到英國倫敦展開新生活。袁嘉敏不時都會更新社交網同大家分享近況,還有自己的YouTube頻道,由藝人轉型成為KOL。

袁嘉敏樣靚身材正。(IG圖片)

袁嘉敏曬正面噴血身材。(IG圖片)

袁嘉敏近照曝光竟激似陳法拉。(IG圖片)

袁嘉敏賞櫻。(小紅書)

袁嘉敏已移英。(youtube截圖)

袁嘉敏今日post了多張性感美照,並留言寫道:「Getting my first tan of the year at the Blue Lagoon (今年第一次在藍色湖曬黑) 」她hashtag了地中海,就是她身處的地方。相中的袁嘉敏穿上超低胸吊帶連衣裙,豐滿上圍完全是遮不住,有迫爆衫的效果,她還露出了內衣,春光乍洩,引人遐思,更見性感誘人。網民都紛紛留言大讚她又靚又火辣。

袁嘉敏身在地中海享受日光浴。(ig圖片)

有網民就指她留英數月,身材都升級了,而她的樣子也容光煥發,愈來愈靚。不過也有網民慨嘆她樣靚身材正卻單身多年,實屬「嘥料」。已多年沒有拍拖的袁嘉敏曾公開表示好恨拍拖,希望可以覓得真愛早日結婚。她之前曾在節目訪問中揚言自己在愛情裡只想要一顆真心,又指自己遇到的追求者不是結了婚,就是離了婚有很多問題,更自認是二奶樣。Candy當時還說過自己不會被細過她的男生吸引,不過她在2022年就自爆曾與比她年輕6年的鍾培生共處了一年。