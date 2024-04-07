女星15歲時被逼全裸試鏡：拜託戀童癖去看醫生「元兇」疑是黃子佼

藝人黃子佼近日被查獲從偷拍論壇購買影片，其中高達7部是未成年影片。女星Apple（黃暐婷）在IG上分享懷孕後的她對於世界上不少不良現象感到震驚和害怕，並發文呼籲社會各界尊重他人。



Apple在限時動態中以全黑底圖表達了她的心情，透露自懷孕後更加敏感於社會黑暗面的存在。她寫道：「自從懷孕當媽媽以後，看到那些可怕的新聞，內心感受更加噁心和害怕」，她深刻體會到即使努力保持良善，也難免會遭遇到一些不堪入目的事物，特別是對於作為母親的她而言，更加擔心孩子面臨這些困境，「拜託那些戀童癖、虐待小孩、殘害幼童的！心理有病就去看醫生！！你們沒資格當人也不配當父母」。

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自去年黃子佼性騷案爆發後，Apple還發文透露了她在15歲時參加模特兒徵選活動時的不愉快經歷，被全裸逼試鏡檢查皮膚狀況有無疤痕，並受到對方對她身體的無理評論。她表示加害者已經被揭發，且對方的身心狀況極不穩定，引發網友猜測指向知名藝人黃子佼。

而昨（6）日晚間，藝人焦糖哥哥-陳嘉行就直接在臉書爆料，當年加害Apple的人就是黃子佼，焦糖哥哥說：「當事人公開說，媒體也報導了，那我就把從媒體朋友那邊知道的說出來。Apple曾發文說過15歲參加雜誌舉辦的模特兒徵選活動，被逼全裸試鏡，檢查皮膚狀況有無疤痕，對方甚至當面評論她的身體。更透露加害者已被其他人爆出。這本叫Play雜誌，當時試鏡Apple且要求她全裸的就是黃子佼本人。當時她只有15歲。」

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