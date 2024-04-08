Lyman香胤宅月底開騷遭投訴唔放飯　與MarkVille仍處於拖友階段

Lyman為舞蹈劇進行綵排。（梁碧玲攝）

Lyman（香胤宅）自《造星V》後，一直未落實與MakeVille簽約，反觀即將與《造星V》導師韋羅莎（Rosa）及其丈夫German合作舞蹈劇場《Unspoken》。Lyman今日綵排時，被German踢爆過度活躍症無時停，韋羅莎為此將劇場嘅清潔工作交予對方。但同時又被Dancers投訴「唔放飯」，個個都跳到瘦晒，Lyman為此解釋自己都係想用盡力量做事。

過度活躍嘅下場，就係喺劇場做清潔工。（梁碧玲攝）

提到今次舞蹈劇場福利，除有簽名、合照外，German笑言大家可加錢上台共舞，甚至係公主抱。問到會否有機再加場，Lyman表示要睇大家反應。而提到發展去向，Lyman以「拖緊手」形容與MakeVille嘅關係。「都可以話flirt緊，但因為好耐無flirt過，所以慢啲。（你flirt咗大半年。）未拒絕嘅，因為我好多要求，佢又覺得我⋯⋯咁多要求，所以慢慢睇，佢哋都好有誠意。」Lyman表示因為有《Unspoken》，所以暫時未有進展，但亦表示「呢個騷後，可能你哋會見到我。」問到Rosa有否與Lyman商討，她表示：「無，因為好睇佢自己意願，我叫佢follow your heart，最緊要開心。」