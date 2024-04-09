25歲女偶像正骨被男中醫師「揉胸摸臀」　崩潰還原性騷擾過程

大陸25歲女星周梓倩2020年時在《青春有你2》因為哭暈而爆紅。周梓倩透露去中醫正骨時遭到男醫師性騷擾，但苦於沒有證據而相當無助。



周梓倩在微博發文，表示因為落枕而求助中醫師進行正骨，前幾次去都沒什麼問題，但有一次她穿著瑜珈褲，男醫師的手就伸進褲子內觸摸她的臀部，又將手伸進內衣裡來回揉胸。

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周梓倩坦言：「我沒經歷過這個而且當時就我一個人，我無法判定他到底是在正規按摩還是什麼，我就沒有說話，而且他兩隻手都在我衣服裡，在我右側胸部位置來回揉。」

正骨結束之後，周梓倩上網查詢資料，發現很多類似的案例，確定自己遭到侵犯。朋友得知此事後也建議她回去找那位男醫師問清楚，可是她又意識到自己當下沒有及時制止，也沒有證據，只記得男醫師亂摸時附近的女醫師會時不時看兩眼。

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