前TVB小生否認同性戀傳聞　激動澄清冇被富婆包養：你哋有冇腦㗎

前TVB小生蔡淇俊在2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，但店舖因疫情關係相繼結業，他曾自爆慘蝕幾百萬，直言創業不易，但他沒有放棄，現時仍繼續經營飲食生意，但就轉戰直播帶貨，主要賣雞腳同花膠。雖然蔡淇俊曾自爆已婚，但就從未公開過與老婆的合照，相當神秘，甚至一度被爆出與同性密友手拖手唱K性向成疑、被富婆包養等傳聞，對此，蔡淇俊日前就特別拍片激動澄清：「成日話有好多富婆包我，一係又話我係基佬，你哋有冇腦㗎？如果真係有人畀錢我使，我使乜日日出嚟直播拍視頻、拍戲呀？我都好想躺平㗎！」

蔡淇俊曾自爆做生意慘蝕幾百萬，直言創業不易。（影片截圖）

轉戰直播帶貨。（影片截圖）

特別拍片澄清兩大傳聞，其一是被富婆包養。（影片截圖）

其二是同性戀傳聞。（影片截圖）

大方回應。（影片截圖）

蔡淇俊近期密密直播帶貨。（影片截圖）

直言想躺平。（影片截圖）

蔡淇俊透露一個星期有四日直播帶貨、兩日拍視頻，只休息一日，直言「好攰」：「如果咁得閒嚟造謠，不如幫襯下我啲雞腳同埋花膠啦！仲有呀，話我基佬嗰個仲離譜，首先我聲明我唔係呢一類人呀，我亦都唔會歧視佢哋，你哋好想我係咩？咁人哋唔係呀嘛！」他自言以前一直壓抑不敢出聲，但現時決定反擊：「人係需要互相尊重㗎，你唔好道德綁架我，你可以話我，我亦都可以話返你。」

蔡淇俊透露一個星期有四日直播帶貨、兩日拍視頻，只休息一日，直言「好攰」。（影片截圖）

好離譜。（影片截圖）

不滿。（影片截圖）

決定反擊！（影片截圖）

正面回應！（影片截圖）

不少網民都留言勸蔡淇俊無須勞氣，又大讚他Keep得好依然靚仔，但竟有人踢爆：「重點係我親眼看到富婆包佢！你們當時是男女朋友關係！」蔡淇俊隨即反擊：「別造謠，那個我老婆，比我小一歲，不要見是個女人就話富婆，她跟我一起很多年了，佛山街坊認識的也天天見到我們。」不過這位網民就繼續爆料：「我就不想說對方是怎樣的了！只是你沒必要特意發這個視頻出來澄清！我相信看過這個女人抖音的人很多！」蔡淇俊亦繼續反擊：「就是發出來故意懟你們這類人，見過又怎麼樣？她沒有哪點丟人的，比你心善良就夠了！不要詆毀一個陪我同甘共苦的人，你們不配！」有指蔡淇俊早於2015年結婚，但其老婆從未曝光，而他近期亦不時拍片分享寵妻舉動，包括送花、為老婆洗腳等等，展現好男人的一面！

送花給老婆。（影片截圖）

寵妻！（影片截圖）